Mundial 2026: EU publica su lista completa de seleccionados; Alejandro Zendejas es convocado

Estados Unidos publicó su lista completa de jugadores convocados para el Mundial 2026 y en ella aparece el extremo del Club América, Alejandro Zendejas.

En tanto, el mediocampista Lyon, Tanner Tessmann no fue incluido. Esta lista fue hecha por el entrenador Mauricio Pochettino y fue a dada a conocer por el diario The Gardian.

La lista confirma la selección de Zendejas y la ausencia de Tessmann, junto con la inclusión de Gio Reyna del Borussia Mönchengladbach y la ausencia de Diego Luna del Real Salt Lake, ambos mediocampistas ofensivos, decisiones que fueron reportadas inicialmente por The Athletic.

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La Federación de Fútbol de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre la lista, que se anunciará oficialmente el martes en un evento televisado a nivel nacional en la ciudad de Nueva York.

Otra de las novedades en la lista de 25 convocados es el mediocampista Cristian Roldán, que milita en el Seattle Sounders, de la MLS.