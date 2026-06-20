Alemania le ganó en la agonía a Costa de Marfil y superó fase de grupos tras 12 años

Alemania por fin volvió a ser Alemania. Tras 12 años y dos Copas del Mundo en las que se quedaron en fase de grupos, la escuadra germana clasificó a la siguiente ronda al vencer en la agonía 2-1 a Costa de Marfil en Toronto.

La victoria in extremis le dio a Die Mannschaft tres puntos para llegar a seis unidades en la primera posición del Grupo E y en su último juego ante Ecuador le basta el empate para asegurar la cima.

Pero ya nadie lo saca de 16avos, así que aquel que se encuentre a los teutones en esa instancia, que tenga mucho cuidado porque este equipo da la sensación de que recuperó su memoria histórica, aunque no es ni de lejos una aplanadora.

La victoria ante los Elefantes se dio porque Deniz Undav, quien entró de cambio en la segunda mitad, metió el gol del triunfo de último minuto, en un juego en el que los marfileños también tuvieron para ganar.

En el agregado del segundo tiempo, el delantero del VFB Stuttgart recibió dentro del área una pelota de Félix Nmecha; Undav se dio la media vuelta y de zurda sacó un disparo imposible para el arquero marfileño Yahia Fofana, quien había tenido un gran partido a favor de los marfileños porque había sacado prácticamente todo.

El propio atacante del Stuttgart le había dado el empate 1-1 a Alemania al 68' con otra gran definición dentro del área; así los germanos comenzaron a construir su remontada.

Esta derrota es un duro golpe para Costa de Marfil, porque los africanos no solo se dejaron remontar sino que además de que se pusieron primero arriba en el marcador en el primer tiempo con gol de Franck Kessié, tuvo durante todo el juego varias ocasiones claras para marcar más goles.

Pero históricamente los equipos africanos suelen ser muy erráticos cuando menos tienen que serlo; parece que les cuesta asumir ese rol de mejor equipo en partidos importantes y ya sea por la falta de capacidad o nerviosismo, desaprovechan todo lo que generan con base en su poderío ofensivo y fuerza física.

Cuando el juego estaba empatado, Costa de Marfil tuvo una clarísima para volverse a poner arriba con un contragolpe, pero Simón Adingra, futbolista del Mónaco, no controló correctamente la pelota y el esférico se le escapó de manera trágica.

Alemania vs. Costa de Marfil.

Foto: MexSport

Alemania se acabó a Costa de Marfil con base en insistencia, en intensidad y en mucho toque, hasta que encontró el gol de la victoria de último minuto, aprovechando que los africanos ya estaban fundidos.

De esta manera, el cuatro veces Campeón del Mundo ha vuelto a instancias de eliminación directa después de 12 años, ya que en Rusia 2018 y Qatar 2022, se quedó en fase de grupos.

Alemania vs. Costa de Marfil

Foto: MexSport

Además, si bien fue Campeón en Brasil 2014, esta victoria para Alemania significó que desde la edición del 2006, cuando fueron anfitriones, ganen sus dos primeros juegos de una Copa del Mundo.

Por su lado, Costa de Marfil deberá salir en la última jornada a ganarle a Curazao por cualquier resultado para asegurar su clasificación y no arriesgarse a caer a una tercera posición.