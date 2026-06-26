"Somos los Campeones de Europa y estamos para llegar a la Final", afirma Álex Baena

España consiguió un triunfo muy importante ante Uruguay, el cual les aseguró el liderato del Grupo H y avanzar como primero a la ronda de 16avos.

Instancia que para "La Roja" es completamente normal y solo es el inicio del camino que ellos pretenden terminar en la Final con el título Mundial.

Después del encuentro, habló en Zona Mixta el mediocampista del Atlético de Madrid, Álex Baena, quien señaló que este equipo ibérico está diseñado para llegar al juego por el título.

"Cada partido es diferente. Hoy a lo mejor, no era el partido para lucirse con el juego, pero sí para competir, como hemos competido. Somos los campeones de Europa y estamos hechos para llegar hasta la Final", señaló.

Baena, autor del gol de "La Roja".

Foto: Aracely Martínez

Su historia con María, la niña que trascendió por cáncer

Por otra parte, Baena se refirió a la ayuda divina que recibió para marcar su primer gol en el Mundial, toda vez que el futbolista de hizo notar en España por la historia con María.

Una pequeña de 13 años que trascendió de este plano debido a un cáncer, pero que en vida hizo una gran amistad con el futbolista.

Por ello, este viernes Bahena le dedicó el gol y le agradeció por ello, ya que también sirvió para que España concretara el primer lugar del Grupo H.