"Somos los Campeones de Europa y estamos para llegar a la Final", afirma Álex Baena

El autor del gol del triunfo ante España, precisó que La Roja va incrementando su nivel en la Copa del Mundo
Baena, autor del gol de "La Roja".
Foto: Aracely Martínez
El autor del gol del triunfo ante España, precisó que La Roja va incrementando su nivel en la Copa del Mundo
Por: José Andrés Díaz
España consiguió un triunfo muy importante ante Uruguay, el cual les aseguró el liderato del Grupo H y avanzar como primero a la ronda de 16avos.
Instancia que para "La Roja" es completamente normal y solo es el inicio del camino que ellos pretenden terminar en la Final con el título Mundial.
Después del encuentro, habló en Zona Mixta el mediocampista del Atlético de Madrid, Álex Baena, quien señaló que este equipo ibérico está diseñado para llegar al juego por el título.
"Cada partido es diferente. Hoy a lo mejor, no era el partido para lucirse con el juego, pero sí para competir, como hemos competido. Somos los campeones de Europa y estamos hechos para llegar hasta la Final", señaló.
Baena, autor del gol de "La Roja".
Foto: Aracely Martínez
Por otra parte, Baena se refirió a la ayuda divina que recibió para marcar su primer gol en el Mundial, toda vez que el futbolista de hizo notar en España por la historia con María.
Una pequeña de 13 años que trascendió de este plano debido a un cáncer, pero que en vida hizo una gran amistad con el futbolista.
Por ello, este viernes Bahena le dedicó el gol y le agradeció por ello, ya que también sirvió para que España concretara el primer lugar del Grupo H.
"El destino me tenía preparado algo muy bonito con ella; me ha ayudado a que ese balón entrase y la verdad que feliz, sé que desde arriba estará con una sonrisa como siempre. Le he podido declarar el gol que lo tenía en mente y la verdad que por eso estoy muy orgulloso", comentó.
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