"Que se den cuenta en el juego": Álvaro Fidalgo esconde a ingleses los efectos de la altura

Álvaro Fidalgo sufrió los estragos de la altura de la Ciudad de México cuando vino por primera vez a nuestro país hace ya seis años para jugar con el América y ahora de nuevo luego de que regresó a España para jugar con el Betis.

Los ingleses tienen preocupación de los efectos que les pueda causar la altura de la capital del país, la cual está a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, situación que su entrenador Tomas Tuchel dijo es imposible de adaptarse.

En el día previo al juego, el Maguito fue consultado acerca de los estragos de la altura, pero prefirió que los británicos sientan el rigor por sí mismos.

"Todo el mundo está preparado para todo, te lo aseguro. Se nota un poco sobre todo cuando quieres repetir esfuerzos. No quiero decir o explicar qué es lo que sientes con los efectos de la altura, prefiero que (los ingleses) se den cuenta y ya está.

"No es fácil por supuesto y sobre todo los primeros minutos, luego a lo mejor te vas acomodando un poco, pero estamos listos", dijo Álvaro en el CAR

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Será increíble enfrentar a Inglaterra en el Azteca

Fidalgo ha jugado un total de 84 minutos en este Mundial, tras tener actividad ante Sudáfrica y Chequia, pero no tuvo chance en 16avos contra Ecuador.

Espera que ante Inglaterra tenga oportunidad de pisar el campo, porque consideró que medirse a los Tres Leones en el Azteca y en una Copa del Mundo es algo inigualable.

"Va a ser un gran partido, uno con el que cualquiera sueña siempre. No solo decirlo sino pensarlo, es increíble. Vamos a por ello, hay que estar a la altura del partido que estamos y a disfrutar todos juntos en el Azteca".