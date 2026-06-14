Mundial 2026 impulsa mercado global de apuestas deportivas

Para la Copa Mundial de Futbol 2026, el mercado global de apuestas deportivas está proyectado para superar los 50 mil millones de dólares en ingresos. Ello lo consolidará como el evento con mayor volumen de apuestas en la historia, gracias a la participación de 48 selecciones nacionales de futbol.

Impacto psicológico y social de las apuestas en el Mundial

Al hablar sobre lo que ocurre al interior del organismo de quienes apuestan, Miguel Ángel Medina Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que desde edades tempranas se inculca en niñas y niños la colección de álbumes mundialistas.

A partir de esta etapa se les forma para las apuestas; ellas y ellos se congregan para intercambiar las estampillas, se negocia, algunos juegan volados. "Es una cultura que nos enseña a arriesgar sin razón", sentenció.

Es una cultura que nos enseña a arriesgar sin razón

Y es que con las apuestas además de segregar dopamina y serotonina, se añade la adrenalina mediante la cual la persona está preparada para arriesgar.

Advirtió que el acto de arriesgar sin razón se forma desde la niñez con el intercambio de estampitas de los álbumes mundialistas.

Además, la simpatía y seguimiento que derivan en euforia es estimulada por el sentimiento de pertenencia a un país y puede resultar en apuestas o ludopatía, es decir, en trastorno del juego.

El especialista precisó que hay personas que segregan adrenalina, neurotransmisor que nos ayuda a estar atentos y emocionados, y dopamina, la cual nos hace sentir placer por el gusto de disfrutar, por ejemplo, un evento de esta magnitud.

Factores que propician la ludopatía durante eventos deportivos

En el caso de México, la mayoría de las personas aficionadas se muestra nacionalista; otras evidencian esperanza debido a los intentos del representativo mexicano para avanzar en la Copa mundialista: apuestan a su favor, o en contra de los países que muestran más consistencia como Brasil, Argentina, Alemania y España.

La problemática se expande por el consumo de alcohol o de sustancias estimulantes, que provoca que la gente se sienta emocionada o excitada por el evento y no esté tan consciente de sus actos.

Las apuestas se han convertido en un negocio multimollonario.

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Medina Gutiérrez expuso que la ludopatía es multifactorial, razón por la cual los problemas económicos o emocionales la propician. Se agrega una serie de factores que por sí solos no son predictores de una conducta adictiva, pero en conjunción y bajo algún contexto de conflicto la pueden ocasionar en personas de altos y escasos recursos.

"En cualquiera de los casos, bajo esta euforia que provoca una conducta compulsiva olvidan, momentáneamente, sus conflictos económicos, familiares, laborales, etcétera. Una forma de compensarlos es a través de hacer apuestas, arriesgar y sentirse recompensados por unos cuantos minutos u horas; en este caso, lo que va a durar el Mundial", acotó.