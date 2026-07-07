¿ArgenFIFA? Critican en redes la reacción de Gianni Infantino a los goles de Egipto

¡Argentina está en Cuartos del Mundial 2026!

Sin embargo, esto no puso felices a muchas personas en redes sociales pues revivieron una polémica que ha rondado a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a la Selección de Argentina.

¿De qué trata la polémica entre la FIFA y Argentina?

En varios de los partidos que ha disputado la Selección albiceleste ha rondado el rumor sobre supuestas "ayudas" en jugadas para que Argentina pase a las siguientes fases.

Esto mantuvo a los usuarios en redes atentos a las reacciones de Gianni Infantino en el encuentro de Egipto y Argentina y en Ovaciones hicimos un recuento de lo que se dijo sobre la FIFA.

¿Cómo reaccionó Infantino en el Argentina vs Egipto?

Las personas no dudaron en estar atentas a las reacciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y así lo captaron en el penal que falló Lionel Messi:

BREAKING:



FIFA President Gianni Infantino's Reaction to Lionel Messi missed Penalty pic.twitter.com/65QGhcQ6gu — David Ornside (@David_Ornside) July 7, 2026

Otros usuarios de redes sociales han compartido un supuesto video en que Infantino presuntamente se molesta tras el gol segundo gol de Egipto contra Argentina.

Este último video no está claro si es de este encuentro, ya que en el ejercicio que hizo Ovaciones para recopilar los videos, se encontró el mismo video pero durante el encuentro entre de Croacia.

Quien no dudó en compartir su opinión fue el cantante mexicano León Larregui quien en su momento festejó que Egito iba a la cabeza, pero después "mentó madres" al ver el resultado final.

Finalmente compartió una foto de la bandera de Argentina con la cara de Infantino en el Sol que es el símbolo de la nación.

Hasta el momento, la FIFA ni Infantino han salido a desmentir o a aclarar la situación que los envuelve en el Mundial 2026.