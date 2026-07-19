Argentina busca el bicampeonato y la última de Messi; España quiere coronarse tras 16 años

Nueva York, (Enviado).- Se juega la Final del Mundo. Tras más de un mes de competencia en la edición más larga de la historia, el Mundial 2026 llega a la cúspide en Nueva Jersey, cuando España y Argentina choquen en busca de la estrella que todo el planeta quiere.

Pero solamente son dos países quienes tienen la posibilidad de encumbrarse en lo más alto del balompie y tocar el cielo con las manos, por lo que no hay mañana, es sí o sí este día para la Furia Roja o para la Albiceleste.

¿Qué representa la final para Argentina y Lionel Messi?

Argentina quiere el 'bi' y la última de Leo

Los argentinos se la han pasado cantando en todo Manhattan que quieren la que muy probablemente sea la última Copa del Mundo que pueda ganar Lionel Messi.

Con él y por él es que Argentina tiene fincadas prácticamente todas sus posibilidades de conseguir el bicampeonato del Mundo para la Albiceleste.

Y también, la que sería su cuarta estrella tras haber ganado en 1978, 1986 y 2022; si Messi gana este Mundial superaría al máximo astro argentino, Diego Armando Maradona, quien solo ganó una.

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni también se encumbraría por encima de técnicos argentinos como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes ganaron cada uno una Copa del Mundo con la Albiceleste.

España busca su segunda estrella tras 16 años

Del lado español la ilusión y la ambición es mucha, porque la escuadra de Luis de la Fuente ha sido la que mejor futbol ha desplegado en las instancias eliminatorias directas de este Mundial y en semifinales echó a Francia que era la máxima favorita para muchos.

La Furia Roja tiene el sueño de coronarse por segunda vez y luego de 16 años, tras haber ganado su primer título en Sudáfrica 2010, con aquel muy emotivo gol de Andrés Iniesta en tiempo extra ante Países Bajos.

La escuadra europea tiene a su gran figura en un chico de 19 años: Lamine Yamal, quien si bien no ha tenido el deslumbrante Mundial que se esperaba, sí que tiene muchísima calidad en los pies y lo ha mostrado en el certamen.

Además, esta España goza de jugadores de altísimos vuelos como el goleador Mikel Oyarzábal, el espectacular Dani Olmo, el exquisito Rodri, el incansable Marc Cucurella, el ágil Álex Bahena, y el muy buen arquero Unai Simón, por lo que es una Selección de élite entre la élite.

Vale la pena mencionar que ninguna de las dos Selecciones ha perdido un solo partido antes de disputar esta Final, así que llegan muy parejos a esta batalla.