Argentina tiene 'copado' a Nueva York; mega banderazo albiceleste en Manhattan

Nueva York (Enviado).- Nueva York es Albiceleste. Vaya manera de los argentinos de "copar" la Gran Manzana en la previa de la Copa del Mundo.

Cerca de cinco mil aficionados de la Selección Argentina se juntaron en Times Square para mostrar su apoyo a la Scaloneta dirigida por Lionel Scaloni y comandada por Lionel Messi.

Cronología de la concentración en Nueva York

Al grado de que la policía neoyorkina tuvo que acordonar la zona y estar al pendiente de que la situación no se desborara por la gran cantidad de argentinos y gente en general.

El camino empezó en Central Park, en el monumento al Libertador argentino José de San Martín; y de ahí fue una caravana por una de las avenidas principales de Manhattan, hasta llegar a la icónica Times Square.

Banderas con la cara de Diego Armando Maradona y Lionel Messi juntos, además de que el número 10 ondeó por los cielos argentinos.

También con los ídolos actuales como Dibu Martínez y demás, aunado a que los cánticos son una y otra vez con el sueño de la cuarta estrella. El corazón argentino late y muy fuerte con la ilusión de conseguir el bicampeonato del Mundo este domingo.

Argentina da la sensación de que va a golear en apoyo en las gradas este domingo en el estadio, por lo que La Albiceleste tendrá un apoyo bestial y lleno de "aguante".