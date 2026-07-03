Argentina avanza sufriendo ante un Cabo Verde que los llevó a tiempos extra

Argentina venció a Cabo Verde en un partido que sufrió más que otros en el Mundial 2026.

"La Albiceleste" logró avanzar a octavos de final en el Mundial 2026, pero no fue fácil porque se enfrentó ante un Cabo Verde que lo llevó a los tiempos extra y aún en los últimos minutos no dejó de luchar por su lugar en la justa deportiva.

En los primeros minutos del partido, Argentina tomó posesión del balón y después de la primera pausa de hidratación, Lionel Messi abrió el marcador.

Sin embargo, en la segunda mitad, Cabo Verde dio la gran sorpresa cuando Deroy Duarte logró empatar el encuentro al minuto 59, obligando a que todo se definiera en el alargue gracias a sus rápidas transiciones. El partido se fue tiempo extra.

Tiempo extra

Argentina sudó la camiseta y en los primeros minutos Lisandro Martínez le devolvió la ventaja a la escuadra de Lionel Scaloni apenas al minuto 92.

Pero la ventaja les duró poco y Cabo Verde mostró de nuevo por qué es una de las selecciones que causó sorpresa y revuelo en el Mundial 2026, pues Sidny Lopes Cabral empató el marcador nuevamente al 103.

El sueño parecía truncado en el minuto 111, cuando un desafortunado autogol de Diney, de Cabo Verde, le dio la victoria a Argentina.

Pese a ello, Cabo Verde no dejó de luchar hasta el último minuto por su permanencia en el Mundial 2026. Argentina trató de mantenerse de pie, pero cansada volteaba a ver el reloj, para que el árbitro pitara el encuentro.