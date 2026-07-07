Messi respiró tras casi quedar eliminado en octavos; "Fue un alivio para todos"

Lionel Messi sigue siendo fantástico pero la realidad también es que la edad ya se le nota, porque terminó muy agotado luego de la polémica remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto para avanzar a los cuartos de final.

Al ser elegido una vez más como la figura del encuentro, Messi habló ante la televisión argentina, en la que reconoció que respiró al conseguir la remontada en la agonía del juego, por lo cual también rompió en llanto.

"Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido; no es fácil levantar un 0-2. Este grupo no baja los brazos, los baja hasta el final, tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti Romero rápido, quedaba tiempo. Le dimos la vuelta en los 90', es una locura lo que hizo este equipo en esta eliminatoria, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando del pase, lo que hacemos".

El astro argentino también aceptó que están sufriendo demasiado en esta Copa del Mundo, porque también les sucedió ante Cabo Verde en 16avos, encuentro en el que tuvieron que ir hasta el tiempo extra para poder avanzar.

"Felicidad por conseguir el pase, por cómo lo hicimos. Se puso dura con el 0-2, emocionante darlo vuelta otra vez, volvimos a sufrir muchísimo; esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual manera. Muy igualado todo, muy feliz".

"Fue un alivio para todos, este grupo no baja los brazos nunca"



? Leo Messi, tras al remontada de Argentina y su noveno partido consecutivo marcando en los Mundiales.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/EOuHzYusvW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2026

Scaloni: "Los jugadores ya me dicen la llorona"

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni habló de lo emotivo que fue para él conseguir la remontada y la clasificación a los cuartos de final, ya que al igual que Messi rompió en llanto por desahogo.

Incluso, reveló que el grupo de jugadores ya le apoda: "La llorona" de tanto que lo hace tras los partidos.

"Siempre me emociono; lo que pasa es que hay veces que sale la lágrima y salieron también en el vestuario las lágrimas. Ya me dicen los chicos "la llorona"; pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción para mí es algo, que para los que hemos jugado durante veinte años al futbol, es volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.

Y si bien ya lo ha dicho todo acerca de Leo Messi y de lo majestuoso que es, ahora su entrenador precisó que le dijo a los futbolistas argentinos más jóvenes que lo observen con 39 años de edad, la magnitud de atleta que es.

"sobre todo a los chicos que están en el banco, a esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, (les dije) que lo tomen como ejemplo. Sin duda es algo maravilloso.

"Él (Messi) podía haber dicho: 'erré el penal y ya está y se acabó, nos vamos, no hacen el dos a cero y ya está'. Y la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina de verdad", compartió.