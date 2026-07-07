Mostafa Ziko arremetió contra FIFA tras eliminación de Egipto: "Es un torneo amañado para Argentina"

Lleno de indignación y frustración tras la derrota de Egipto ante Argentina, el futbolista egipcio Mostafa Ziko, arremetió contra la FIFA y las decisiones arbitrales del silbante francés Francois Lexetier.

El delantero, quien marcó un gol en el encuentro disputado en Atlanta, explotó al decir que la Copa del Mundo está arreglada para que la gane Argentina, porque antes del tercer gol de la Albiceleste, no se les marcó alguno de los dos penales que presuntamente cometieron los argentinos.

Uno sobre Mohamed Salah por un golpe al botín y el otro en la misma jugada sobre Hamdi Fathi, por un claro jalón de playera por parte Alexis Mac Allister; ninguna de las dos acciones fue revisada por el VAR.

LA DECLARACIÓN DE MOSTAFA ZICO EN ESPAÑOL:



"La injusticia es evidente y clara. El árbitro ha arruinado el esfuerzo de todo un país. El campeonato estaba AMAÑADO. No estaba en nuestras manos porque todo estaba decidido desde el principio" pic.twitter.com/6WG9BdptdO — gam (@mbafraaude) July 7, 2026

"El árbitro fue injusto. Una injustica evidente y clara que desperdicia el esfuerzo de un país entero. Desde que empezó el partido el árbitro estuvo en contra nuestra. No podíamos terminar así; íbamos 2-0 sobre Argentina. Es un campeonato arreglado", despotricó el futbolista del Pyramids FC, club de su país.

Ziko, quien fue de los mejores futbolistas de los Faraones en este encuentro, no se contuvo y fue irónicó al mandar felicitaciones a los argentinos, ya que consideró que el Mundial es para ellos otra vez.

"(Al pueblo egipcio) le ofrezco disculpas. Queríamos darles una alegría hoy pero les juro por Dios que no dependía de nosotros, sino del árbitro. Es un campeonato amañado, se ve a simple vista. Felicidades, la Copa del Mundo es de Argentina", sentenció.

Cabe mencionar también que a Egipto se le anuló un gol antes del segundo que subió al marcador, por un pisotón sobre Lisandro Martínez que sucedió en el otro extremo del campo, mismo que el árbitro Lexetier no vio y en el que el VAR, por protocolo ya no debía haber intervenido porque no afectaba el parado táctico argentino, además de que sucedió 20 segundos antes de que Egipto terminara la jugada del gol.