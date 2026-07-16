Contaminación y contingencia ambiental en Nueva York amenazan final del Mundial

Apenas con estar unos 10-15 minutos al aire libre en las calles de Manhattan, de inmediato se sienten los estragos de la malísima calidad de aire que hay en Nueva York y Nueva Jersey.

Los ojos comienzan a arder, la garganta a raspar un poco y los pulmones a llenarse de polvo sin sentir que el aire llega completamente a ellos.

Y si un capitalino de la Ciudad de México -como este quien escribe- lo siente, es porque vaya que sí está potente la contaminación en esta Gran Manzana.

La Final de la Copa del Mundo del próximo domingo entre España y Argentina, podría estar amenazada por la malísima calidad de aire, debido a la contaminación que por consiguiente ha activado una contingencia ambiental por parte de las autoridades neoyorkinas.

Foto: José Andrés Díaz



Y es que con tan solo voltear y ver el horizonte de las calles se ve una nata espesa de polvo, partículas y bruma, provocadas por los incendios que se han efectuado al norte en Canadá y cuyo humo el viento ha traído hasta aquí.

La bronca para la FIFA es que el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, habitualmente conocido como Metlife, es de los poquísimos en Estados Unidos que no tiene techo retractil, por lo que el juego del próximo domingo será sí o sí al aire libre.

De hecho, es común ver en Manhattan a personas con cubrebocas para evitar respirar el aire que corre por las calles, al tiempo de que las autoridades han emitido una alerta de no realizar actividades al aire libre.

La vida transcurre con normalidad en una urbe tan cosmopolita, internacional y poblada como esta, pero es también muy notorio que la contaminación está pegando duro en la isla.

Y es que de acuerdo a información local, esta es la peor calidad de aire en la zona en los últimos tres años, por lo que habrá que ver cómo se desenvuelve la situación en las próximas 48 horas previas a la Final del Mundo.

Hasta el momento, la FIFA mantiene toda su programación sin cambios, a la espera de que se pueda efectuar sin problemas el juego entre La Furia Roja y la Albiceleste; quizá si hay lluvia en los próximos días, eso ayude a limpiar a la Gran Manzana, que por ahora está toda contaminada.