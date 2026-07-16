La historia de la foto de Messi con Yamal que conmovió previo a la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a dos de las mejores selecciones del planeta, también dará vida a una historia que parecía imposible.

Mucho antes de compartir protagonismo en la cancha, Lionel Messi y Lamine Yamal quedaron unidos por una fotografía que permaneció olvidada durante años y que hoy se ha convertido en uno de los símbolos más sorprendentes del futbol.

Lo que comenzó como una actividad benéfica terminó transformándose en una imagen histórica cuyo verdadero significado solo pudo entenderse casi dos décadas después.

En Ovaciones te contamos la historia detrás de la fotografía de Messi y Lamine Yamal.

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Foto de Messi bañando a Lamine Yamal

La famosa fotografía fue tomada a finales de 2007 dentro de los vestidores del Camp Nou durante una sesión organizada para el calendario solidario de 2008 del diario Sport, en colaboración con la Fundación FC Barcelona y UNICEF.

El proyecto buscaba promover los programas de apoyo a la infancia impulsados por la fundación del club catalán.

Para ello participaron varios futbolistas del primer equipo, entre ellos Lionel Messi, Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito, quienes convivieron con familias seleccionadas mediante un sorteo.

La familia de Lamine Yamal fue una de las elegidas gracias a un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde vivían.

Sin saberlo, el bebé de apenas seis meses terminaría compartiendo una sesión fotográfica con quien años más tarde sería considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, recordó en declaraciones a Associated Press cómo se desarrolló aquel encuentro.

"UNICEF hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron el sorteo".

Monfort también explicó que la sesión fue peculiar desde el primer instante porque Messi, entonces muy joven y reservado, no sabía cómo cargar al bebé.

"Messi es una persona bastante introvertida, tímida. Al principio ni siquiera sabía cómo sostenerlo"

El fotógrafo contó que un pequeño patito de goma ayudó a romper el hielo y permitió capturar la escena en la que Messi aparece bañando al pequeño Lamine entre espuma y agua mientras sonríe junto a la madre del niño, Sheila Ebana.

Años después, el propio FC Barcelona recordó aquel episodio en un comunicado oficial.

"El azar hizo que los caminos de Leo Messi y Lamine Yamal se cruzaran por primera vez. La suerte y la casualidad se alinearon para hacer posible ese momento mágico".

Una fotografía olvidada que resurgió gracias a las redes sociales

Durante más de 15 años las imágenes permanecieron prácticamente desconocidas.

Fue hasta la Eurocopa 2024 cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó la fotografía en redes sociales, asegurando que era "el comienzo de dos leyendas".

La publicación se volvió viral en cuestión de horas y sorprendió a millones de aficionados que inicialmente pensaron que se trataba de un montaje generado con inteligencia artificial.

Sin embargo, la historia es completamente real y adquirió un significado aún mayor cuando ambos futbolistas se enfrentarán en la final del Mundial 2026.





¿Qué edad tenía Messi en la foto con Lamine?

Cuando aquella sesión benéfica fue realizada, Lionel Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del FC Barcelona.

Aunque ya había mostrado destellos de su enorme talento y era considerado el heredero de Ronaldinho, todavía no conquistaba su primer Balón de Oro ni acumulaba la impresionante colección de títulos que lo convertiría en leyenda.

En ese momento compartía vestidor con referentes como Ronaldinho, Samuel Eto'o, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Rafael Márquez, mientras daba los primeros pasos hacia una carrera que cambiaría la historia del futbol.

En contraste, Lamine Yamal apenas tenía seis meses de edad y aún estaba muy lejos de imaginar que también vestiría la camiseta blaugrana, rompería récords de precocidad y sería señalado como una de las mayores promesas del futbol mundial.

La fotografía terminó uniendo el inicio de la leyenda de Messi con los primeros meses de vida del jugador que años después sería su rival en el partido más importante del planeta.

¿Qué opinó Messi y Yamal sobre la foto?

Aunque Lionel Messi nunca realizó una declaración extensa sobre aquella sesión, la imagen volvió a ocupar titulares después de hacerse viral.

Quien sí habló ampliamente fue Lamine Yamal, quien reconoció que desconocía por completo la existencia de esas fotografías durante gran parte de su vida.

En una entrevista con Gerard Romero, el delantero español confesó: "Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi".

También explicó por qué su familia decidió guardar las imágenes durante tantos años.

"Nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo", aseguró.

Cuando fue cuestionado sobre esas inevitables comparaciones, respondió con sinceridad:

"No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él".

Su padre, Mounir Nasraoui, también reaccionó con humor cuando un periodista describió la fotografía como "la bendición de Messi" para su hijo. "O una bendición de Lamine hacia Messi", respondió.

Por su parte, Joan Monfort aseguró que aquellas imágenes son, con mucha diferencia, las fotografías más importantes que ha capturado en toda su carrera profesional.

¿Cuándo es la final del Mundial entre España y Argentina?

La selección de Argentina y la de España disputarán la gran final del Mundial 2026 el 19 de julio, en un partido que definirá al nuevo campeón del mundo y que también marcará el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal en una Copa del Mundo.

El encuentro se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los escenarios principales del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Para los aficionados en México, el partido comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro del país) y podrá seguirse a través de televisión abierta como en sistemas de televisión de paga y plataformas de streaming.

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