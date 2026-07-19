Los mejores memes de la final del Mundial 2026 tras el triunfo de España ante Argentina

La final del Mundial 2026 no solo dejó emociones, tensión y un nuevo campeón del mundo, también provocó una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales.

Mientras millones de aficionados seguían cada jugada de uno de los partidos más esperados del torneo, los internautas no tardaron en convertir los momentos más llamativos del encuentro en memes que rápidamente se hicieron virales.

Desde las figuras de ambas selecciones hasta las decisiones arbitrales y el desenlace del partido, el humor volvió a convertirse en protagonista fuera de la cancha.

En Ovaciones te traemos los mejores memes que circularon en las plataformas digitales durante la final de la Copa del Mundo.





Argentina vs España: así se vivió la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentó a Argentina vs España en el Estadio de Nueva Jersey, escenario que reunió a miles de aficionados para definir al nuevo campeón del mundo.

El encuentro comenzó con gran intensidad y estuvo marcado por el duelo generacional entre Lionel Messi, de 39 años, y Lamine Yamal, la joven figura española de apenas 19 años.

Durante los 90 minutos reglamentarios ninguna de las selecciones logró romper el empate, por lo que el partido se extendió hasta la prórroga.

La expulsión de Enzo Fernández dejó a la Albiceleste con un hombre menos para el tiempo extra, situación que terminó siendo determinante.

Fue hasta el minuto 105 cuando Ferran Torres apareció para marcar el único gol del encuentro tras una gran jugada colectiva de España, suficiente para sellar el 1-0 definitivo y darle a la selección española su segundo campeonato mundial.

Con este resultado, la Roja volvió a conquistar la Copa del Mundo 16 años después de su histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

Los mejores memes de la final del Mundial tras el triunfo de España ante Argentina

Como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, las redes sociales reaccionaron de inmediato al desenlace de la final del Mundial 2026.

Apenas sonó el silbatazo final, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes, videos editados y montajes que rápidamente se volvieron tendencia.

Gran parte de los memes estuvieron dedicados al inesperado desarrollo del partido, especialmente por los 90 minutos sin goles y la definición en la prórroga.

El mundo entero viendo el España vs Argentina: pic.twitter.com/NU3mWFnRAG — Antonie (@tip0DeIncogni) July 19, 2026

También hubo publicaciones relacionadas con la expulsión de Enzo Fernández, el gol de Ferran Torres y el relevo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Las páginas especializadas en humor futbolístico aprovecharon el resultado para crear comparaciones entre el histórico título conseguido por España en 2010 y esta nueva conquista mundialista.

O mundo agora assistindo a final da copa #espxarg pic.twitter.com/LpYzYBpm0Q — soueunavida (@soueunavida) July 19, 2026

Otros internautas ironizaron sobre el sufrimiento de los aficionados argentinos durante el tiempo extra y la dificultad que tuvo la Albiceleste para generar oportunidades de peligro.

No faltaron los clásicos memes sobre las supersticiones de los aficionados, las reacciones de los narradores deportivos y los seguidores que confiaban en que el partido se definiría por penales.

Se le ve bien a la Final... pic.twitter.com/x7cLQZvvDt — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) July 19, 2026

Cuántos mundiales ha ganado España

Con la victoria sobre Argentina en la final del Mundial 2026, España amplió su historia en la máxima competencia del fútbol internacional y sumó su segundo campeonato mundial.

Hasta antes de esta edición, la única estrella de la selección española había llegado en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Aquel equipo dirigido por Vicente del Bosque marcó una época al conquistar también dos Eurocopas.

Con el título conseguido en 2026, España vuelve a colocarse entre las selecciones más exitosas del planeta y confirma el gran momento que vive tras conquistar recientemente la Eurocopa y consolidar una nueva generación de futbolistas.

Mundiales ganados por España:

2010 – Campeón del Mundial de Sudáfrica tras vencer 1-0 a Países Bajos .

2026 – Campeón del Mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres.

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