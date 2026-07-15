Argentina celebra con mensaje a Inglaterra por Malvinas: ¿La FIFA los va a sancionar?

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada épica y una celebración inolvidable, sino que también abrió un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas del deporte.

Lo ocurrido después del silbatazo final trascendió el terreno de juego y rápidamente provocó un debate internacional sobre los límites entre el futbol y los mensajes políticos. Ahora, la atención no solo está puesta en la final frente a España, sino también en la posible reacción de la FIFA.

En Ovaciones te decimos cuál fue el mensaje que mandó a Inglaterra con el que celebraron su pase a la final de la Copa del Mundo 2026.

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Argentina vs Inglaterra

La semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta estuvo marcada por la intensidad dentro y fuera de la cancha.

Inglaterra tomó la ventaja al minuto 55 gracias a Anthony Gordon y parecía controlar el encuentro durante buena parte del segundo tiempo.

Sin embargo, el vigente campeón del mundo reaccionó en los minutos finales. Enzo Fernández empató el marcador al 85 y, ya en el tiempo agregado, Lionel Messi volvió a demostrar su calidad con un centro preciso que Lautaro Martínez convirtió de cabeza para sellar el definitivo 2-1.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió el boleto a la final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España.

Argentina lanza mensaje político a Inglaterra

La mayor controversia llegó cuando los festejos ya estaban en marcha.

Mientras los jugadores celebraban con la afición argentina, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel desplegaron una manta blanca con la frase: "Las Malvinas son argentinas".

El mensaje fue mostrado frente a los aficionados y posteriormente colocado sobre el césped mientras continuaban los festejos del plantel.

La imagen causo controversia en redes sociales debido a que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas continúa siendo uno de los temas diplomáticos más sensibles entre Argentina y el Reino Unido.

La selección con la bandera de Las Malvinas. Hermoso día, maravilloso equipo pic.twitter.com/XzEkUW7etJ — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) July 15, 2026

Esta acción llamó la atención, ya que desde antes del encuentro, existió una vigilancia reforzada para impedir que los aficionados ingresaran con banderas, pancartas o cualquier elemento relacionado con las Malvinas.

Incluso, Lionel Scaloni había intentado restar importancia al componente político del partido al señalar que los futbolistas "no tienen la culpa" de un conflicto histórico entre ambos países.

¿Van a sancionar a Argentina por el mensaje de Malvinas?

Hasta el momento, la FIFA no ha informado oficialmente la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ni contra los jugadores involucrados.

Sin embargo, el episodio sí podría ser revisado por el Comité Disciplinario de la FIFA.

El Código Disciplinario del organismo establece que durante las competencias oficiales no deben utilizarse palabras, gestos, objetos o mensajes con contenido político, ideológico, religioso u ofensivo.

Aunque la manta no formó parte del uniforme oficial ni apareció durante el desarrollo del partido, sí fue exhibida dentro del estadio y durante la celebración oficial del encuentro, por lo que el organismo podría analizar si existió alguna infracción al reglamento.

De iniciarse un expediente, las sanciones contempladas por la normativa pueden incluir advertencias, apercibimientos, multas económicas o sanciones individuales para quienes participaron directamente.

Especialistas consideran que, en caso de existir un castigo, el escenario más probable sería una multa económica para la AFA o una advertencia, ya que no existe una resolución oficial que ponga en riesgo la presencia de Argentina en la final ante España.

Mensajes políticos de Argentina a Inglaterra

La disputa por las Islas Malvinas ha acompañado durante décadas la rivalidad deportiva entre ambos países.

El conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido ocurrió entre abril y junio de 1982, cuando ambas naciones se enfrentaron por el control del archipiélago.

Tras la guerra, Reino Unido mantuvo la administración del territorio, mientras Argentina continuó sosteniendo su reclamo de soberanía.

Esa historia también ha marcado algunos de los partidos más recordados entre ambas selecciones, especialmente el de México 1986, cuando Diego Armando Maradona anotó la célebre "Mano de Dios" y posteriormente el llamado "Gol del Siglo", dos acciones que muchos aficionados argentinos interpretaron como una revancha simbólica en el plano deportivo.

La manta mostrada en Atlanta volvió a colocar ese conflicto histórico en el centro de la conversación mundial.