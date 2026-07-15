Los mejores memes de Argentina vs Inglaterra

La dramática definición entre Argentina e Inglaterra no solo dejó emociones al límite dentro de la cancha, sino que también desató una auténtica avalancha de reacciones en internet.

El cierre del partido provocó miles de publicaciones, bromas y comparaciones que rápidamente se volvieron virales, demostrando que, además del futbol, los memes volvieron a convertirse en protagonistas.

En Ovaciones te traemos los mejores memes y los momentos más comentados del encuentro entre Argentina e Inglaterra.





Argentina vs Inglaterra

Argentina selló su boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de protagonizar una espectacular remontada frente a Inglaterra en un partido que mantuvo la tensión durante los 90 minutos.

El conjunto inglés abrió el marcador al minuto 55 gracias a un remate de Aaron Gordon, quien aprovechó un servicio preciso de Jude Bellingham para vencer al arquero argentino y poner el 1-0.

Con la ventaja, Inglaterra apostó por defender el resultado y replegó sus líneas, una estrategia que terminó favoreciendo al vigente campeón del mundo.

Argentina incrementó la presión ofensiva hasta encontrar el empate al minuto 85, cuando Enzo Fernández sacó un potente disparo desde fuera del área tras una asistencia de Lionel Messi.

Cuando parecía que el duelo se extendería al tiempo extra, apareció nuevamente Messi con un centro preciso que encontró la cabeza de Lautaro Martínez al minuto 90+2.

El delantero únicamente empujó el balón al fondo de las redes para firmar el 2-1 definitivo y clasificar a la Albiceleste a una nueva final mundialista.

¡Argentina va por el bicampeonato!



La Albiceleste remontó en los minutos finales, venció a Inglaterra y aseguró su lugar en una nueva final del Mundial. Ahora buscará la cuarta estrella frente a España el próximo domingo. ? pic.twitter.com/Ov65S9YS4F — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

Los mejores memes tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Como suele ocurrir en los partidos más importantes del Mundial, las redes sociales explotaron apenas sonó el silbatazo final.

Usuarios de 'X' (Twitter), Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a compartir cientos de memes que rápidamente se hicieron virales tras la clasificación de Argentina.

Gran parte de las bromas estuvieron dedicadas a la remontada de los últimos minutos, comparando el sufrimiento de los aficionados ingleses con películas de suspenso o escenas dramáticas.

¡LES DIO FRÍO A LOS INGLESES!



Cuando parecía que Inglaterra tenía el boleto a la final, se metió atrás y le cedió la iniciativa a Argentina. La Albiceleste aprovechó el impulso, remontó con dos goles en apenas 10 minutos y ahora buscará el bicampeonato del Mundial frente a... pic.twitter.com/fSsGmsCl7b — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

Otros memes destacaron la influencia de Lionel Messi, quien volvió a aparecer en el momento decisivo con dos asistencias que cambiaron por completo el rumbo del encuentro.

Las páginas especializadas en humor deportivo tampoco tardaron en sumarse a la conversación, compartiendo imágenes y montajes que hicieron referencia al bicampeonato que ahora busca Argentina y a la decepción inglesa por quedarse nuevamente a las puertas de una final.

Argentina vs England pic.twitter.com/RehjNG695E — Troll Football (@TrollFootball) July 15, 2026

England vs Argentina pic.twitter.com/ob5ZWwVacA — Footy Humour (@FootyHumour) July 15, 2026

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

Con su victoria sobre Inglaterra, Argentina disputará la gran final del Mundial 2026 frente a España, en un duelo que definirá al nuevo campeón del torneo.

El encuentro por el título está programado para el domingo 19 de julio, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), y se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de la final, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar el sábado 18 de julio, buscando cerrar su participación con una victoria.