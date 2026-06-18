Artistas en el partido México vs Corea del Sur: así disfrutaron la fiesta mundialista en Guadalajara

El partido entre México y Corea del Sur no solo concentró la atención de millones de aficionados por lo que estaba en juego dentro de la cancha.

En las gradas del Estadio Guadalajara también se vivió un espectáculo aparte con la presencia de artistas, empresarios y figuras públicas que acudieron para respaldar a la Selección Mexicana.

La expectativa por descubrir qué celebridades asistieron al encuentro creció desde horas antes del silbatazo inicial, convirtiendo este duelo del Mundial 2026 en uno de los eventos más comentados del día.

En Ovaciones te decimos qué celebridades se dieron cita en tierras tapatías para presenciar el partido de México contra Corea del Sur.

El apoyo de celebridades surcoreanas a la selección de Corea. Reuters



Partido México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana enfrentó este jueves 18 de junio a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en actividad de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso representó una prueba importante para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, que buscó sumar un resultado positivo para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Desde temprana hora, miles de aficionados comenzaron a llegar al inmueble para apoyar al Tricolor. Las calles aledañas se pintaron de verde, blanco y rojo, mientras los seguidores de ambas selecciones protagonizaron una auténtica fiesta mundialista con cánticos, banderas y un gran ambiente familiar.

Previo al inicio del encuentro también se realizó el tradicional protocolo de presentación y el volado inicial, uno de los momentos que más llamó la atención entre los asistentes por la presencia de un invitado especial, una leyenda del rock mexicano.

Además de la importancia deportiva del partido, el ambiente en las tribunas estuvo marcado por la asistencia de diversas personalidades del deporte, la política y el espectáculo, quienes aprovecharon la ocasión para mostrar su apoyo a la Selección Mexicana.

¡El Fan Fest se enciende!



El Zócalo explotó en alegría tras el gol con el que México toma ventaja ante Corea del Sur, en una auténtica fiesta mundialista que se vive con todo en la CDMX. ?



@corinatlali / ovaciones pic.twitter.com/6AusqgrkmS — Ovaciones (@ovaciones) June 19, 2026

Artistas y cantantes presentes en el partido México vs Corea del Sur

Uno de los invitados más destacados fue Fher, vocalista de la legendaria banda mexicana Maná, quien tuvo una participación especial al realizar el volado inicial antes del comienzo del encuentro entre México y Corea del Sur.

Su aparición fue recibida con una ovación por parte de los aficionados, quienes reconocieron al cantante tapatío como una de las figuras musicales más representativas del país.

Otro de los artistas confirmados fue Alejandro Fernández, quien acudió al Estadio Guadalajara para apoyar al combinado nacional desde las tribunas. El llamado "Potrillo" fue captado disfrutando del ambiente mundialista junto a otros invitados especiales.

Además de los cantantes, también asistieron importantes personalidades como Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol; Amaury Vergara, presidente de Chivas; y Samuel García, gobernador de Nuevo León, quienes se sumaron al respaldo hacia la Selección Mexicana durante este compromiso.

La presencia de estas figuras confirmó que el encuentro entre México y Corea del Sur fue uno de los eventos deportivos y sociales más relevantes de la jornada mundialista.

¡LAS PERSONALIDADES TAMBIÉN SE SUMAN AL TRI!



El México vs. Corea del Sur no solo reunió a miles de aficionados en las tribunas, también contó con la presencia de varias figuras que no quisieron perderse el partido.



Mikel Arriola, Samuel García, Amaury Vergara y Alejandro... pic.twitter.com/4UsMUVXgoi — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

Qué celebridades de Corea acudieron al partido de hoy en Guadalajara

El duelo entre México y Corea del Sur también despertó el interés de los seguidores del entretenimiento asiático y del k-pop, quienes esperaban que algunas celebridades surcoreanas aprovecharan el Mundial 2026 para asistir al Estadio Guadalajara.

La expectativa creció ya que durante otros partidos del torneo, diversas figuras del entretenimiento coreano han sido vistas apoyando a su selección, entre ellas:

Oh Hayoung , integrante de Apink

, integrante de Apink Karina y Winter , del grupo aespa

y , del grupo aespa Kwon Eun-bi, exintegrante de IZ*ONE

Lee Seung-hoon, integrante de WINNER

La modelo Song Hae-na

Jun Hyun-moo, conductor

Yang Se-chan, comediantes

Moder Tarzan, creador de contenido

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial de que alguno de estos artistas o celebridades haya asistido al partido disputado este jueves en Guadalajara.

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