Así se jugarán los 16avos de la Copa del Mundo

Se acabó la kilométrica fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y con ello quedaron definidos los cruces de 16avos de final.

Instancia que tendrá partidazos muy atractivos, por las naciones que quedaron emparejados en busca de avanzar a los octavos de final.

Así que es hora de prepararse para una instancia que seguramente será de alarido, porque todos los países quieren seguir vivos en esta Copa del Mundo.

Los cruces más atractivos y bravos

Si bien la ronda empieza este domingo con el Sudáfrica vs. Canadá en Los Ángeles, los partidos que roban cámara en el inicio de estos 16avos son el lunes.

En Houston, Brasil choca con la durísima Japón en busca de avanzar a la siguiente ronda; la escuadra de Carlo Ancelotti, que no ha convencido en este Mundial, se mide a unos Samurai Blues que los van a meter en problemas.

En Monterrey, los Países Bajos se enfrentarán ni más ni menos que al temible Marruecos, que ya demostró que está para pelearle a cualquiera y la Oranje que trae un equipazo.

La Jornada del lunes se completa con el Alemania vs. Paraguay, que se juega en Boston y en el que si bien los teutones son favoritos, el perder con Ecuador en su último juego les bajó mucho los créditos.

El martes, juega el anfitrión México en la capital del país contra Ecuador, en un juego que promete ser muy parejo y durísimo para ambos países.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! ?



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. #SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. ?? pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

En Nueva York, Francia que es la máxima favorita a campeonar se enfrenta a una Suecia que seguro le va a pelear y bastante, así que no será nada sencillo.

Y en Dallas, Noruega con Erling Haaland se mide a una Costa de Marfil que tiene sus cualidades ofensivas y físicas, por lo que a ver quién sale avante.

El miércoles, el local Estados Unidos choca con Bosnia-Herzegovina en San Francisco, a ver si se levanta del descalabro contra Turquía en el último juego de la fase regular, en tanto que los bosnios para nada son presa fácil.

En Atlanta, Inglaterra parece que tiene un cruce a modo, porque se mide al Congo aunque los africanos por ahí dan la campanada, ya que demostraron que tienen buen juego.

Y en Seattle, Bélgica choca contra Senegal, en un encuentro en el que si bien los Red Devils parten como favoritos, los africanos ni de broma son sencillos.

El jueves, se viene un durísimo partido entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modric en Toronto; un cruce bastante peligroso para CR7 y compañía, sobre todo luego de que no ganaron su grupo.

Además, otra de las favoritas a alzar el título como es España, se mide a Austria en Los Ángeles, en un encuentro que no parece le debería presentar problemas a los ibéricos.

Para cerrar el día, en Vancouver se medirán la fuerte Suiza contra Algeria, en un encuentro de estilos propiamente muy distintos por origen e idiosincrasia, a ver cómo le va a ambos países.

El viernes se cerrará la fase de 16avos con Argentina enfrentando a la sorpresiva Cabo Verde en Miami, por lo que la Albiceleste no se moverá de sede, que además es casa de Lionel Messi al jugar en el Inter de Miami en la MLS.

En Kansas City, la muy talentosa Colombia que ganó el Grupo K por encima de Portugal, se medirá con Ghana en un juego en el que los cafeteros por calidad llevan mucha mano.

Y los 16avos se completan con el juego entre Australia y Egipto, a celebrarse en Dallas en lo que pinta para ser un encuentro bastante parejo y disputado en cada pelota.

Es así como ya están definidas las llaves para esta ronda eliminatoria directa de la Copa del Mundo, por lo que se vendrán juegos que quedarán para siempre en la memoria.