Así fue el último baile de Neymar

Hoy Brasil se midió contra Noruega. Un encuentro marcado por varios eventos: El poder de Haaland y la despedida de Neymar, el jugador brasileño y ex jugador del club español, Barcelona, donde probablemente alcanzó la cúspide de su carrera.

Sin embargo, hoy se habla de él, no sólo por su despedida de las Copas del Mundo, sino también por la manera en que dejó el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, después de la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo 2026 por parte de la Selección Noruega.

La porra vikinga se impuso ante los verdeamarehla y aunque el único gol que marcaron los brasileños fue el de Neymar, también dejó muchas lágrimas en el césped tras su despedida de su carrera futbolística al menos en Mundiales. Por eso te dejamos aquí los momentos más icónicos del jugador brasileño.

¡A mí, no!

Desde su ingreso en la segunda mitad del juego, convirtió un penal en el minuto 90+11 en gol. Después vivió un polémico cruce con el arquero Orjan Nyland. Apenas marcó el gol, Neymar se acercó al portero noruego, le sonrió y le lanzó un desafiante "A mí no", mientras se señalaba a sí mismo.

Sin embargo, su gol no fue suficiente para frenar la furia vikinga, que terminó por eliminar a los brasileños.

¿Dónde la quieres?

Cuando Nyland tomó el balón, caminó hasta el punto de penal para intentar desconcentrar al atacante brasileño, e l arquero buscó repetir la estrategia que le había resultado durante la primera mitad.

Incluso intercambió palabras con Casemiro mientras Neymar esperaba para ejecutar y, confiado, el brasileño llegó a preguntó: " ¿Dónde la quieres? ".

Vinícius dándole un beso a Neymar y tratando de animarlo.



Durísimo pic.twitter.com/CbTEqUaqLD — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 5, 2026

El llanto de Neymar

Sin duda alguna el jugador más afectado al dejar el terreno de juego fue Neymar, quien se agachó visiblemente afligido y devastado tras la eliminación de Brasil de los Octavos de Final. Y es que el final no fue como él se hubiese imaginado, porque se quedaron lejos de remontar a los noruegos.