Brian Gutiérrez no jugará ante Chequia por riesgo de suspensión para 16avos

Ya se sabe que Javier Aguirre hará rotaciones en su once titular para el juego ante Chequia en el Estadio Ciudad de México, tanto por descanso pero también para evitar riesgos.

El más importante en ese sentido, que ningún jugador se vaya suspendido porque ya vienen los 16avos de final y es imperativo que todos los jugadores estén a disposición.

Por ello, Javier Aguirre adelantó en la previa del cotejo ante los checos que Brian Gutiérrez, mediocampista de las Chivas y que ha sido titular tanto ante Sudáfrica como contra Corea del Sur, no verá acción en el tercer juego.

Principalmente porque tiene una tarjeta amarilla que arrastra desde el primer encuentro ante Sudáfrica, por lo que si le sacan una más, se perdería el primer juego de eliminación directa.

Aunado a ello, también precisó que César Montes estará de regreso en la alineación, justo luego de superar la sanción de un partido por la roja que vio ante Sudáfrica en el partido inaugural.

"Perdimos a César (Montes), pagó su castigo y seguramente volverá; a Brian lo voy a cuidar, si le ponen otra amarilla no nos gustaría. Por tema de tarjetas lo manejo; el resto de jugadores cualquiera (puede jugar), no lo saben ni los jugadores, en los entrenamientos mezclamos mucho, esperemos que mañana salga bien", detalló.

A dosificar a jugadores más desgastados

En el tema de los cambios, Aguirre también tiene previstas modificaciones por el tema de dosificación de futbolistas más desgastados.

Por ello, gente como Jesús Gallardo, Johan Vásquez y Erik Lira, quienes han jugado los 180 minutos disputados al momento, el entrenador se los guardaría.

"Todo el equipo está cerca de los 12 kilómetros (corridos). Tengo afortunadamente un staff técnico muy grande, antes éramos cinco o seis y ahora somos 40 cuates. Me dicen todo.

"Erik Lira, por ejemplo, corre mucho, por supuesto, pero la preparación es fantástica; puede jugar mañana, igual otros 12 kilómetros".