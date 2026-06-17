"Cabeza levantada y foco en el próximo juego", dice CR7 tras empate con RD del Congo

Luego del empate frente a República del Congo, Cristiano Ronaldo, el jugador estrella de Portugal dio sus primeras declaraciones.

Fue en su cuenta de X que escribió que no era el arranque que se esperaba pero que aún falta mucho camino por recorrer.

El famoso 7 de Portugal dijo: "Cabeza levanta y foco en el próximo juego".

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Portugal sacó un empate frente a RD del Congo

El delantero del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, tuvo un par de apariciones en el partido en el Space City, donde Ronaldo celebraba el convertirse en el cuarto jugador más veterano en la historia de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, todo se tornó una pesadilla para el delantero a quien aún le faltan más de cuatro años para alcanzar ese récord, mismo que pertenece a Essam El Hadary, quien vio acción en el Egipto vs Arabia Saudí del 25 de junio de 2018 en Qatar con 45 años, 161 días.

Eso significa que "El Bicho" necesitaría una aparición en la final de la Copa del Mundo de 2030 para romper esa marca. Y vaya que podría no ser algo descabellado, al ver la mala exhibición demostrada en el comienzo de esta Copa del Mundo.