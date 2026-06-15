Cabo Verde hace historia en su debut en la Copa del Mundo con empate ante España

Cabo Verde escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística. En el Estadio Atlanta, el conjunto africano debutó en una Copa del Mundo con un empate sin goles ante España, una de las principales candidatas al título de Norteamérica 2026.

Lo que para La Roja representa un tropiezo inesperado, para los caboverdianos es una hazaña histórica. Con una población cercana al medio millón de habitantes y ubicados en el puesto 64 del ranking FIFA previo al torneo, lograron frenar a una selección española que llegó como tercera del mundo y vigente campeona de Europa.

España dominó gran parte del encuentro, tuvo mayor posesión del balón y generó las oportunidades más claras. Sin embargo, la figura fue Vozinha, el veterano guardameta de 40 años que sostuvo el cero y aseguró el primer punto mundialista para su país.

"History in the making"



Terza, born and raised in Cabo Verde but now living in the US, on today´s historic draw for Cabo Verde at @FIFAWorldCup 2026 pic.twitter.com/Jwnzrw7kzS — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Con este resultado, Cabo Verde se suma a un reducido grupo de selecciones debutantes que lograron puntuar en su estreno mundialista, entre ellas Gales en 1958, Irlanda en 1990, Senegal en 2002, Trinidad y Tobago en 2006 e Islandia en 2018. De todos ellos, únicamente Senegal consiguió una victoria en su presentación al derrotar 1-0 a Francia.

¿Cuándo vuelve a jugar Cabo Verde?

Ahora, Cabo Verde buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Uruguay el 21 de junio en Miami, mientras que España intentará recomponer el camino frente a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H.