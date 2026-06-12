Canadá suma el primer punto de su historia en la Copa del Mundo al empatar con Bosnia

Canadá no ha podido aprovechar la localía en el inicio de su camino en la primera Copa del Mundo celebrada en su territorio.

Bosnia y Herzegovina le sacó el empate de visita en un Estadio Toronto pintado de rojo en absoluto apoyo para la selección de la Hoja de Maple y se dividieron puntos entre ambos en el comienzo de la actividad en el Grupo B del Mundial 2026.

Jovo Lukić inauguró el marcador y Cyle Larin lo empató en los minutos finales del encuentro para firmar un 1-1 vibrante que dejó una sensación agridulce a la afición local, al haber dominado Canadá con el 60% de posesión de la pelota y tras haber generado 13 remates contra ocho de los bosnios.

Como sea, ha sido un resultado histórico, al ser el primer punto para los Canucks en la historia de la Copa del Mundo.

Canadá fue el primero que se fue al frente en busca de dar un golpe prematuro.

Sin embargo, si bien consiguió la Hoja de Maple un tiro de esquina, el contragolpe bosnio generó la primera oportunidad de gol del encuentro cuando, tras un rebote, Amar Memic disparó potente, pero muy por encima del marco de Maxime Crépeau.

Ivan Bašić envió un servicio al área y Jovo Lukić ganó por arriba a su marcador, pero no logró cabecear correctamente.

Más allá de que los norteamericanos habían tenido un impetuoso inicio, los balcánicos eran, por mucho, más peligrosos en los primeros compases del cotejo. Canadá comenzó a desesperar y en una descolgada de Memic, Alistair Johnston se le barrió por detrás y se ganó la muy prematura primera amonestación del encuentro.

El equipo de Jesse Marsch comenzó a adaptarse a las circunstancias y aprendió a leer los espacios que dejaba Bosnia en sus intentos por destruir el cerco local.

Entonces, Liam Millar subió, Richie Laryea hizo la pasada y desde línea de fondo mandó un servicio raso que no encontró rematador.

Y casi de inmediato, Tajon Buchanan por la otra banda habilitó a Jonathan David, que en un penal en movimiento, dejó ir la mejor chance hasta entonces con un tiro flojísimo que terminó en manos de Nikola Vasilij, mientras el de la Juventus se llevaba las manos a la cabeza, incrédulo de su falla.

Con el juego en un peligroso ida y vuelta que parecía para cualquiera, un tiro de esquina cerradísimo, fue peinado por Sead Kolašinac, ante la mala salida de Crépeau. Lukic cerró la pinza con un cabezazo ya sin marca para inaugurar el marcador y clavar el primer gol del Mundial en territorio canadiense.

Canadá tuvo un partido complicado.

Foto: Mexsport

La Hoja de Maple se volcó al frente, como buena parte del duelo, mientras Bosnia, ya con la comodidad de estar al frente en la pizarra, se replegó y aguantó con calma la presión y el asedio local.

Entonces, Tani Oluwaseyi se generó por si solo un espacio en el área para disparar, lo hizo, pero su remate se pasó muy por encima de la valla europea. Pero el aviso ya había sido dado y los balcánicos estaban en la mira.

Ya para la segunda parte, el forcejeo seguía al límite. Pero eran los bosnios los más peligrosos a pesar del control canadiense de la pelota.

En un córner, Tarik Muharemović ganó por arriba y cabeceó, pero para suerte de la selección local, el remate se pasó por arriba de la portería, al tiempo que el público canadiense recuperaba el aliento.

Los recién ingresados Alí Ahmed y Promise David, causaron efecto inmediato.

Primero, el de Norwich City se trepó a la motocicleta y sirvió para el del Union Saint-Gilloise, quien se dio la media vuelta, pero una pierna bosnia alcanzó a apaciguar su remate para que el guardameta visitante se quedara fácilmente con la esférica. Un disparo de Stephen Eustaquio desviado, confirmaba el momento de Canadá.

? ¡Canadá sufrió, pero reaccionó a tiempo!



Los anfitriones del #MundialDeFutbol 2026 rescataron un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina gracias a un gol de Cyle Larin en la recta final del encuentro. pic.twitter.com/Glf4Z6ZdnB — Ovaciones (@ovaciones) June 12, 2026

Y la justicia entonces hizo lo suyo

A los 78 minutos, el revulsivo Ahmed tocó de primera intención para habilitar a Cyle Larin, quien tenía solo tres minutos en el campo, pero tuvo efecto inmediato al ganar la posición para perfilarse y definir el tanto del empate 1-1 y con todo a su favor para una potencial voltereta ante una muy pasiva selección de Bosnia.

Los norteamericanos insistían pero sin demasiada profundidad, al menos no la suficiente para volver a mojar. Larin era el más insistente, y con las piernas frescas, puso en aprietos más de una vez a la zaga visitante, que pedía la hora al árbitro.

Canadá y Bosnia dividieron puntos.

Foto: Mexsport

Pero no fue suficiente, el juego terminó y ambas selecciones dividieron puntos en su debut mundialista.