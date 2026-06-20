¿Goles musicalizados? Las canciones que eligieron los equipos para celebrar las anotaciones en el Mundial 2026

Si eres muy observador (y la transmisión donde veas los partidos lo permite) te podrás dar cuenta que en este Mundial 2026 hay canciones que se escuchan muy seguido en los partidos y esto tiene una explicación.

La F ederación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) agregó desde el Mundial de 2018 en Qatar que las selecciones pueden elegir una canción para que suene cada vez que anoten un gol.

Por ello en Ovaciones investigamos qué canciones eligió cada equipo de este Mundial 2026 y esto encontramos:

Canciones de los países anfitriones

La selección de Estados Unidos se decantó por la canción Free bird, aunque no la original de la banda Lynyrd Skynyrd, sino la versión realizada por MOONLGHT y te la dejamos a continuación para que la escuches.

Canadá eligió la canción I dare you de la artista canadiense Jessie Reyez y suena así:

Nuestra Selección Mexicana decidió irse por una clásica pero que sin duda hace vibrar los corazones de todos en el país y no, no es el Cielito Lindo sino el Son de la Negra.

Selección de Suiza

Este país decidió que sus anotaciones serían festejadas con la canción Free from desaire de Gala Rizzatto.

Francia y Daft Punk

La selección de Francia optó por algo más moderno y decidió tomar One More Time de Dart Punk para celebrar sus anotaciones.

Australia con AC/DC

Esta selección decidió irse por una canción mucho más roquera pero que sin duda refleja todo el poder y la emergía que debe tener un equipo para anotar un gol o bien para tener un triunfo en un Mundial y se trata de Thunderstruck de AC/DC.

Alemania con un clásico

La Selección de Alemania eligió un clásico y se trata de Major Tom de Peter Schilling.

Escocia

La Selección de Escocia optó por la canción 500 miles de Proclaimers.

Argentina y ¿El bombón asesino?

Hace unos dias y previo al Mundial se hizo viral un clip en el que previo a un encuentro de Argentina y se esperaba a que sonara el himno de la nación, se escucho el intro de la canción Bombón Asesino de Ninel Conde... pero nó, esta no fue la canción que "La Albiceleste" eligió para que sonara en el Mundial 2026.

Argentina se decidió por Scaloneta Mundial, un tema de cuarteto interpretado por el artista Ulises Bueno.

Portugal

De las selecciones más esperadas para que suene una canción cuando hagan goles sus jugadores, sobre todo Cristiano Ronaldo, quien está en su último Mundial es Portugal, pero curiosamente, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha dado a conocer la canción oficial de esta selección.

Sin embargo, los aficionados ya están tratando de hacer sugerencias a la Selección y una de las canciones que proponen es One Last Dance, haciendo referencia a la última oportunidad de "El Bicho" por coronarse como la selección del Mundo antes de su retiro.

Pero la canción que más suena es Portugal 2026 World Cup Song o Copa do Mundo Phonk 2026.