Chequia va por el milagro del Aztecazo: "En el futbol no hay imposibles", dijo el DT Miroslav Koubek

A Chequia no le sirve otro resultado más que la victoria ante México como visitante en la capital del país, para aspirar a seguir con vida en esta Copa del Mundo.

Una misión que si bien no es imposible, sí raya en lo épico para los checos, debido a que lo intentarán este miércoles con todo en contra: más de 80 mil almas apoyarán al Tricolor, el partido es en el mítico Estadio Azteca, amén de la altura de la Ciudad de México y demás imponderables del futbol.

Ante ello, el director técnico de Chequia, Miroslav Koubek fue muy claro: ellos van por un auténtico milagro de conseguir el Aztecazo y vencer a la Selección Mexicana como visitante en una Copa del Mundo.

"Estamos muy al tanto de ese hecho (México es muy difícil que pierda en el Azteca); esas victorias son fascinantes, con un éxito grandioso, tenemos el mayor respeto por el futbol mexicano y la afición mexicana".

"Pero nos centramos en nosotros en tener los puntos necesarios. Recuerden que los milagros ocurren, en el futbol nada es imposible, no es un hecho en el que nos enfocamos, pero sí vamos por un sueño alto, que es lo que queremos”, dijo en conferencia de prensa previa al juego este martes.

En el mismo tenor se refirió el defensa checo Ladislav Krejci, quien se desempeña en el Wolverhampton de Inglaterra, equipo donde será compañero de Raúl Jiménez tras la Copa del Mundo.

Krejci va más allá y dijo que tienen plena confianza en que derrotarán al Tri y se colarán a la siguiente ronda de la justa mundialista.

"Definitivamente estamos convencidos de que vamos a derrotar a México, es el objetivo, queremos pasar a la siguiente etapa, sabemos lo que debemos de hacer para llegar ahí".

Y para ello, invocó el espíritu de otroras cracks checos como Tomas Rosicky y Pavel Nedved, dos figurones de su país hace ya varios años.

"Rosicky es parte de la historia, es motivación para nosotros, queremos convertirnos en jugadores tan buenos como él o Nedved, que nos recuerden por ello”.

Ven con buenos ojos "homenaje" a Ochoa

Por otra parte, al entrenador Koubek se le preguntó sobre la posibilidad de que México ponga a Guillermo Ochoa en la portería, a manera de homenaje por su sexto Mundial en su carrera y ya con el boleto a 16avos asegurado más el liderato.

Se le cuestionó si no era una falta de respeto para el conjunto checo por no darle seriedad al partido, lo cual el estratega de más de 70 años descartó.

"Estamos de acuerdo con eso; estaría bien rendirle homenaje, pero no soy quién para hacer esas evaluaciones. Depende de la Selección, del entrenador, Memo Ochoa es una gran personalidad en la historia del futbol, si debe jugar o no, no lo sé, es un gran arquero, depende de la Selección Mexicana y del entrenador”, expresó.

Flores checas a Gil Mora

Por último, el mismo estratega también tuvo palabras de elogio para la joven estrella mexicana, Gilberto Mora, quien si bien ha tenido pocos minutos en esta Copa del Mundo hasta el momento, su calidad ya ha trascendido fronteras y hasta en Chequia lo conocen bien.