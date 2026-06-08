Chucky Lozano y el recuerdo de su golazo contra Alemania en Rusia 2018

La tarde del 16 de junio de 2018, Hirving Lozano puso el Estadio de Luzhniki de Moscú a sus pies. Y no hubo un solo mexicano que no coreara al unísono su nombre al ritmo de Seven Nation Army (2003) de The White Stripes. "¡El Chucky Lozano, el Chucky Lozano!", rugió la afición tricolor tan pronto sonó el silbatazo final que certificaba la histórica victoria de la Selección Nacional sobre la campeona Alemania en el inicio del Mundial de Rusia.

Lozano fue el autor del gol con el que la Selección Mexicana derrotó a la Mannschaft al minuto 35 de juego. Y desde entonces se popularizó el famoso grito que anteriormente era utilizado por la fanaticada nacional con Oribe Peralta, quien gracias a su doblete, dio la medalla de oro al país en Londres 2012 al derrotar a Brasil y la afición comenzó a corear su nombre al ritmo de esa misma melodía que pasó a manos del Chucky.

Participación y legado en el fútbol juvenil y profesional

"Fue súper increíble. Yo se los agradezco siempre a todos los mexicanos, a toda la gente que me apoya y la canta y vive y lo siente, porque para mí ese día fue una explosión de sentimientos tan potentes", recuerda el futbolista de 30 años de edad en exclusiva con OVACIONES durante el evento TOMA el juego 2026, organizado por Nike y transmitido por Prime Video, Twitch y Amazon Music.

El exjugador del PSV Eindhoven y Napoli, fue parte de dicho torneo que busca impulsar a jóvenes a alcanzar sus sueños en el futbol, con un estilo similar al de Scorpion KO, que previo al Mundial de 2002, juntó a los mejores jugadores del mundo en una jaula como en la que decenas de adolescentes participaron.

Tal y como hizo el Muñeco Diabólico, quien comenzó —al igual que todos ellos— en las calles del barrio donde creció, en la zona de Jardines del Pedregal de la delegación Coyoacán.

"Es algo súper especial porque en mi niñez vi muchos eventos de estos en la tele o videos y todo y se asemeja muchísimo. Para mí es un sueño, tú lo ves desde chiquito y te refleja algo inigualable y ahora vivirlo y ser parte de, para mí es algo sumamente especial. Es como jugar en el barrio, pues yo crecí aquí cerca de este lugar y claro que jugabas en el piso de tierra, en las canchas de donde eras, tenías más cerca la cancha y juntabas a tus amigos y echabas la renta, eso me refleja mucho eso, pero bueno, esto es algo espectacular", comparte.

En la víspera de la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, el actual jugador de San Diego FC de la MLS no fue considerado por Javier Aguirre en la lista final de 26 jugadores debido a su inactividad por un problema contractual con su club. Sin embargo, Hirving sigue siendo un ejemplo para los nuevos valores, al haber construido una carrera envidiable en el fútbol mundial.

"Yo creo que deben seguir soñando, ser muy disciplinados. Que cuando haya dificultades, todo en la vida hay que ir en el camino, hay que superarlos y que no se desenfoquen de sus objetivos", finalizó.