Inglaterra llega a Ciudad de México con desventaja física

Tomas Tuchel aceptó que altitud será gran desventaja ante México: "Es físicamente imposible adaptarse"

Inglaterra tendrá una enorme desventaja ante México: la altitud de la capital del país. El entrenador de Los Tres Leones, señaló que hagan lo que hagan, no podrán contrarrestar los efectos de ello en los jugadores ingleses.

Tras la victoria ante Congo 2-1 en Atlanta, el estratega alemán señaló los obstáculos que tendrá en su visita a territorio nacional, donde buscarán el boleto a los cuartos de final.

"Entiendo que no podemos adaptarnos a la altitud, esa es una gran ventaja que México tendrá; físicamente no es posible, es bastante alta la ciudad. Lo sabíamos desde antes, es una desventaja que tenemos, debemos lidiar con ello, mostrar que estamos listos y de ahí veremos", dijo en conferencia de prensa en el Estadio Atlanta.

Jet lag del DT de Inglaterra

A su vez, el estratega germano precisó que no vio todo el juego entre México y Ecuador, debido a que ya fue tarde por la noche, pero si vio el primer tiempo, en el que el Tri metió los dos goles.

"Vi el primer tiempo y me dormí, tengo horarios locos de sueño. Por la mañana vi el resultado, de que (México) no concedió gol, será un juego duro, pero será hermoso y emocionante jugar en el Azteca".

Se espera que Inglaterra llegue en próximos días a la Ciudad de México, lo cual podría ser el viernes por la noche, ya que el sábado el entrenador Tuchel y un jugador, darán conferencia de prensa en el Coloso de Santa Úrsula.