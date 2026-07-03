¿Y si sí? El árbitro que vio la victoria del Tri en 2018 pitará ante Inglaterra

La FIFA designó al australiano de origen iraní Alireza Faghani como árbitro central para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La elección del silbante ha llamado la atención por una coincidencia: Faghani ya estuvo presente en uno de los partidos más recordados del Tricolor en Copas del Mundo, cuando México venció 1-0 a Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Aquel resultado, considerado una de las sorpresas más grandes del torneo, ha hecho que el nombre del árbitro vuelva a circular entre la afición mexicana previo al duelo ante Inglaterra.

Un árbitro con amplia trayectoria mundialista

Faghani, de 48 años, cuenta con gafete FIFA desde 2008 y es considerado uno de los árbitros con mayor recorrido en el futbol internacional contemporáneo.

Con su participación en la edición 2026, suma presencia en cuatro Copas del Mundo, incluyendo su rol como árbitro central en Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, además de su participación previa como soporte en Brasil 2014.

Antes del encuentro entre México e Inglaterra, el silbante ya tuvo actividad en dos partidos de alta exigencia en el torneo: Francia vs Senegal y Colombia vs Portugal, ambos correspondientes a la fase de grupos.

A lo largo de su carrera, ha dirigido más de 500 partidos oficiales en competencias internacionales y ligas de alto nivel como la Persian Gulf Pro League y la A-League de Australia, consolidándose como uno de los árbitros con mayor actividad en escenarios de élite.