Colombia clasifica a octavos del Mundial 2026 y deja fuera a Ghana

El último boleto para los octavos de final ya tiene nombre y es para selección de Colombia.

Este viernes 3 de julio dejó fuera a la selección de Ghana 1-0. El encuentro no inició de la mejor manera para Colombia pues apenas en 8 minutos de partido Jhon Córdoba, en una carrera por sector derecho y un duelo con un rival, sintió un tirón en su pierna derecha y tuvo que pedir cambio al minuto 8 del encuentro. Luis Suárez, quien ingresó por él, terminaría siendo clave.

Jhon Arias, gol del triunfo y premio a su gran Mundial

La única anotación del compromiso llegó al minuto 13, Jhon Arias culminó una gran jugada colectiva con una precisa definición luego de recibir una asistencia de Luis Javier Suárez, quien había ingresado de manera temprana tras la salida por lesión de Jhon Córdoba en el minuto 7.

El tanto le permitió a Colombia controlar el desarrollo del encuentro, aunque sin dejar de buscar ampliar la diferencia.

En el segundo tiempo, Colombia estuvo cerca de sentenciar el compromiso cuando Luis Díaz envió el balón al fondo de la red al minuto 57. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por fuera de juego del atacante colombiano.

A pesar de ello, el equipo nacional continuó generando opciones, encontrándose en varias ocasiones con una sobresaliente actuación del arquero Lawrence Ati-Zigi, quien evitó un marcador más amplio con intervenciones decisivas frente a Luis Díaz y Johan Mojica.

Ghana adelantó sus líneas en busca del empate durante los minutos finales, pero se encontró con una defensa colombiana muy sólida.

Davinson Sánchez y Jhon Lucumí lideraron la zaga con un partido impecable, neutralizando los intentos ofensivos del conjunto africano y permitiendo que Camilo Vargas conservara su arco en cero hasta el silbatazo final.