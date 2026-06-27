Colombia se queda con liderato el Grupo K al empatar con Portugal

Colombia es un espectáculo. Y aunque no pudo derrotar a la Portugal de Cristiano de milagro, en un partidazo que terminó sin goles en Miami, le ganó el Grupo K a los lusitanos.

Con ello, los cafeteros clasificaron a la ronda de 16avos en primer sitio y se medirán a Ghana en busca de los octavos de final, mientras que a Portugal le quedó el segundo lugar del grupo que lo obliga a enfrentar a Croacia en la siguiente ronda, con lo que se metieron en severos problemas.

Un juegazo que se disputó bajo una humedad impresionante y que terminó con muchísima polémica porque le anularon un gol legítimo a Colombia, que había marcado de cabeza Davinson Sánchez en el agregado, pero que fue anulado por un supuesto fuera de lugar, que la FIFA validó a través del SAOT (sistema semiautomático de fuera de lugar).

El SAOT dijo que la punta (sí, la punta) del pie del jugador colombiano estaba adelantada y por eso le bajaron del marcador el gol a Colombia, lo cual claramente no dejó convencido a absolutamente nadie.

Partido de finales

Más allá de eso, este fue un auténtico juegazo, en el que los dos equipos se brindaron al máximo; la escuadra cafetera mostró recursos, imaginación, poderío, potencia y mucha hambre.

Portugal también jugó al máximo de sus capacidades, pero quedó claro que no se pudo adaptar al terrible calor y humedad de Miami, por lo que se fueron apagando poco a poco.

? ¡Se cerró el Grupo K!



Colombia y Portugal anularon sus ataques y firmaron un empate sin goles , mientras la República Democrática del Congo golpeó con autoridad y venció 3-1 a Uzbekistán .



¡La última jornada dejó tensión, goles y la tabla al rojo vivo!... pic.twitter.com/h92bk31tyh — Ovaciones (@ovaciones) June 28, 2026

Aunque cuando estuvieron al cien físicamente, los lusitanos exigieron notablemente al arquero Camilo Vargas del Atlas, quien fue el héroe colombiano.

Pero si de héroes hablamos, también hay que mencionar a Diogo Costa, el cancerbero lusitano que también fue fantástico porque tapó absolutamente todo lo que intentaron los demonios que tiene Colombia como son Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias por mencionar algunos.

En este encuentro, claramente la parte física sí que le pegó a Cristiano Ronaldo, porque la humedad fue demasiada, aunque los portugueses también estuvieron cerca de ganar, con un disparo de Rafael Leao que pasó apenas por un costado al final del juego.

CR7 frente a Colombia.

Foto: MexSport

Más allá del resultado y que no hubo goles, cuidado con Colombia en esta Copa del Mundo porque es un equipo durísimo, con muchísimo poderío ofensivo, con inteligencia, con calidad técnica, con lucidez, con alegría y con mucha pero mucha potencia.

Y Portugal, deberá mejorar muchísimo de cara a lo que viene, porque para empezar tiene que echar en 16avos a una Croacia que acabó solo un punto abajo de Inglaterra en su grupo. Se sabe que los Vatreni son durísimos y con varios jugadores con altísima calidad.