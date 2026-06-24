Mundial 2026: México encabeza Grupo A; ¿A qué hora juega contra Chequia?

Camino a concluir la fase de grupos, estamos por visualizar los últimos partidos de este primer momento en la Copa del Mundo 2026. Ayer Cristiano Ronaldo se coronó como el máximo anotador en Mundiales, logrando marcar en sus 6 asistencias a esta máxima justa deportiva.

Antier, Lionel Messi también logró romper récords como el máximo goleador histórico y hoy esperamos que México logre vencer a la selección de Chequia para pasar directamente a dieciseisavos de final, la segunda fase de esta Copa del Mundo 2026. Pero, ¿quién llegará? ¿Cómo van? Todavía quedan algunos partidos pendientes y hoy te compartimos la agenda.

Partidos y horarios de hoy 24 de junio

Los partidos que van a animar, tanto el FIFA Fan Fest del Zócalo, como las otras 18 sedes y demás pantallas durante el día de hoy, serán 6 y la fiesta empieza a la 1 de la tarde y concluirá alrededor de las 9 y 10 de la noche. Así que elige bien dónde y con quién lo verás.

SIX games coming up today #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

13:00

Grupo B

Suiza vs. Canadá: Este otro país anfitrión y líder del Grupo B jugará en casa, en el Estadio BC Place Vancouver.

Este otro país anfitrión y líder del Grupo B jugará en casa, en el Boznia y Herzegovina vs. Catar: Ambas naciones se enfrentarán en el Estadio Seattle.

16:00

Grupo C

Marruecos vs. Haití: El segundo y cuarto lugar de su grupo se enfrentarán hoy en el Estadio Atlanta, EU.

El segundo y cuarto lugar de su grupo se enfrentarán hoy en el Escocia vs. Brasil: Ambas naciones, primera y tercera posición del Grupo se disputarán su pase a dieciseisavos de final en el Estadio Miami, Miami Gardens.

19:00

Grupo A

Sudáfrica vs. Corea del Sur: Los dos ex rivales de México (segundo y tercer lugar del grupo) en la cancha jugarán en el Estadio Monterrey, Guadalupe, Mx.

Chequia vs. México: El partido más esperado en nuestro país se disputará en el Estadio Ciudad de México, CDMX. La selección mexicana va a la cabeza del grupo.

¿Dónde ver los partidos?

Además de los FIFA Fan Fest y las 18 sedes alrededor de la Ciudad de México, podrás ver estos partidos a través de Televisión Azteca y Canal 5 por televisión abierta y por televisión de paga por TUDN más la plataforma de streaming VIX Premium pase mundial.