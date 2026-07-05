Con el Azteca como fortaleza, México va por el boleto a cuartos frente a Inglaterra

Es ahora o nunca para la Selección Mexicana. Con el Azteca a reventar y la afición desbordada e ilusionada, el Tri va en busca de avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 40 años.

Pero para ello deberá derrotar este domingo ni más ni menos que a la Selección de Inglaterra, una de las potencias del planeta y que por supuesto también viene con todo en busca de avanzar en el torneo.

Es hora de romper la maldición para el futbol mexicano de siempre quedarse en los octavos de final. Si bien ya se mejoró lo hecho en el mundial pasado en el que no se pudo siquiera avanzar de fase de grupos, se ha llegado una vez más a la barrera que tanto le ha costado y que no ha podido superar.

Pero como le suele suceder a México en los Mundiales, para lograrlo se le presenta un rival ultra difícil, que no solo viene a competir al torneo, sino que es de los candidatos a conseguirlo como es el equipo de los tres Leones.

Aunque esta vez, la Selección Mexicana tiene varias ventajas que le pueden ayudar muchísimo. La primera es que el partido se juega en territorio nacional.

La segunda, que se dará ante un Estadio Azteca pletórico, en el que los mexicanos van a dejar el alma tanto en la cancha como en las gradas.

Y la tercera, que este equipo dirigido por Javier Aguirre confía en si mismo; las cuatro victorias previas en este Mundial le dan la pauta para creer que es posible echar a los británicos.

Más allá de sus grandes figuras, como el mega goleador Harry Kane, quien lleva cinco goles en este Mundial o Jude Bellingham, figura del Real Madrid, solo por mencionar a dos jugadores, porque este equipo vaya que es potente.

Se necesita buen futbol, confianza y hasta suerte para echar a una Selección como la inglesa. Si México lo consigue, sin lugar a dudas será el triunfo más importante de su historia, por encima de cualquier otro en Copas del Mundo.

Y es que si bien se jugó cuartos en México 1986, para llegar a esa instancia se requirieron cuatro partidos y no cinco, tal y como se necesita ahora.

Entrenamiento de la Selección Mexicana.

Foto: Aracely Martínez

Todo el equipo a disposición de Aguirre

Para este encuentro, es cierto que algunos jugadores de la Selección Mexicana, poco a poco han sentido el rigor de la intensidad de un Mundial.

Futbolistas como Erik Lira, Roberto Alvarado y Julián Quiñones, han corrido ya varios kilómetros y el propio Vasco reconoció que han acabado fundidos.

Pero el corazón de seguir vivo en un Mundial y verdaderamente hacer historia, tiene que darles fuerzas a los futbolistas para ahora pelear ante un rival considerablemente mucho más fuerte de lo que hasta el momento se ha enfrentado en el Mundial.

Así, la Selección Mexicana saldría con Raúl Rangel en la portería, César Montes y Johan Vásquez en la central, además de Jorge Sánchez y Jesús Gallardo como laterales por derecha e izquierda respectivamente.

En el mediocampo, una vez más Erik Lira, con dos interiores, Luis Romo y muy probablemente Gilberto Mora, quien tiene frente a sí la oportunidad de dar un salto importantísimo en su carrera con apenas 17 años.

Adelante, el tridente titular con Julián Quiñones como volante por izquierda, Roberto Alvarado por derecha y en punta Raúl Alonso Jiménez.

? "Gilberto Mora puede jugar en cualquier parte del mundo": Javier Aguirre llena de flores al "niño maravilla" mexicano.



: @AndresDiaz04 / Ovaciones pic.twitter.com/6cc21mUr9j — Ovaciones (@ovaciones) July 5, 2026

México llega con portería en cero

En este encuentro, México también tiene el reto de mantener su arco en cero, ya que luego de cuatro partidos en este Mundial, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador no le pudieron anotar.

Aunque claro está que para ello será medular contener al Huracán Kane, quien tiene el arco tatuado en la mente; ahí también viene una muy importante prueba para el Tala Rangel, pero en general para todo el aparato defensivo del equipo mexicano.

Este domingo puede ser histórico para nuestro país o también un nuevo pasaje trágico y difícil de superar para nuestro balompié y lo que mueve en el aficionado mexicano.

Que ruede la pelota y que sea lo que tenga que ser; lo único cierto es que México ha hecho una muy buena Copa del Mundo hasta el momento y tiene la chance de dar un salto importantísimo en su historia.

¿Y si sí? Pues que así sea.