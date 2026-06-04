Conade detecta talentos en Mundialito Escolar rumbo al futbol profesional

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) quiere convertir las escuelas del país en la mayor cantera de futbolistas de México.

Aprovechando el impulso del Mundial de 2026, el organismo encabezado por Rommel Pacheco puso en marcha una estrategia que busca detectar talento desde la educación básica y acompañarlo hasta el alto rendimiento, las selecciones nacionales e incluso el futbol profesional.

El plan se apoyó en el Mundialito Escolar 2026, torneo que reunió a más de un millón 130 mil estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidades de todo el país.

Pero detrás de los más de 92 mil equipos participantes hay una apuesta de largo plazo: crear un sistema permanente de identificación y seguimiento de jóvenes deportistas.

Del patio escolar a la selección nacional

Rommel Pacheco explicó que la meta es conectar los torneos escolares con las estructuras deportivas federadas para evitar que el talento detectado en comunidades y escuelas quede fuera del sistema competitivo.

CONADE.

Contempla que esos jóvenes transiten de competencias escolares a la Olimpiada Nacional. Foto: Cuartoscuro

A través del programa "El Camino", desarrollado junto con FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, visores recorrieron las 32 entidades para observar a jugadores de distintas categorías.

El proceso permitió identificar a 4 mil 300 futbolistas con seguimiento deportivo y detectar a 107 prospectos considerados de alto potencial.

La ruta diseñada por Conade contempla que esos jóvenes transiten de competencias escolares a la Olimpiada Nacional, después a selecciones estatales y nacionales, y posteriormente a las fuerzas básicas de clubes profesionales.

El legado que busca dejar el Mundial

La apuesta del gobierno federal es que el Mundial de 2026 no termine con el último partido.



La intención es institucionalizar los torneos y convertirlos en una plataforma permanente de captación de talento. Foto: Cuartoscuro

Pacheco adelantó que tanto la Copa Conade como el Mundialito Escolar permanecerán dentro de la estructura deportiva nacional una vez concluida la justa internacional.

La intención es institucionalizar los torneos y convertirlos en una plataforma permanente de captación de talento, particularmente en regiones donde históricamente los visores del futbol profesional tienen poca presencia.

Conade sostiene que el objetivo final es abrir una ruta deportiva para miles de niñas, niños y jóvenes que hoy juegan en patios escolares, pero que mañana podrían llegar a vestir la camiseta de la selección nacional.