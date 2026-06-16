Corea del Sur se encierra en Verde Valle y hay hermetismo previo a México

La Selección de Corea del Sur se encerró a piedra y lodo en Verde Valle, campo de entrenamiento que le prestó Chivas para su estancia en Guadalajara durante la Copa del Mundo.

Había la leve posibilidad de que este martes hubiese acceso a los medios de comunicación en la previa del segundo juego del Grupo A ante México.

Sin embargo, eso no sucedió ya que la escuadra asiática entrenó a puerta cerrada en la Perla Tapatía, con lo que el problema con la prensa coreana sigue fuerte.

Por tanto, el hermetismo en torno a los Tigres de Asia es muy notorio y será hasta este miércoles que se pueda tener contacto con los coreanos.

El lunes, solamente hubo una especie de conferencia de prensa con el psicólogo del equipo, quien habló de la fortaleza emocional que deben mostrar los jugadores, para sortear un escenario mundialista contra el anfitrión México.

Al tiempo de destacar que el Tricolor también tuvo su dosis de nerviosismo en la inauguración ante Sudáfrica, lo cual los mismos jugadores mexicanos y el entrenador reconocieron.

DT coreano y un jugador, ante la prensa en el día previo

A la delegación surcoreana no le quedará de otra más que tener contacto con los medios este miércoles, en la previa del juego ante México.

La FIFA ya estableció por protocolo que el entrenador Myung-bo Hong más un jugador, estarán en conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara.

Tanto entrenador como jugador asiáticos, deberán presentarse posterior a la conferencia de Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

Cabe recordar que Corea del Sur ganó en su presentación en esta Copa del Mundo, tras derrotar a Chequia 2-1, en juego disputado también en la Perla Tapatía.