Cristiano Ronaldo hace historia y lidera goleada de Portugal sobre Uzbekistán

Cristiano Ronaldo ha incrementado un poco más su inconmensurable leyenda al estrenarse en la Copa del Mundo 2026 con un doblete que lo convirtió en el segundo más veterano en marcar en un Mundial y único en anotar en seis ediciones consecutivas de la justa mundialista.

Historia pura del "Comandante" para impulsar la goleada de Portugal sobre Uzbekistán, su primera victoria del torneo luego de igualar en su presentación ante RD Congo.

La selección portuguesa venció por contente 5-0 a los uzbekos en actividad de la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Houston.

Cristiano se destapó con dos dianas, mientras que Nuno Mendes, un autogol de Abduvohid Nematov y Rafael Leão, completaron la goleada. Por si fuera poco, el doblete catapultó a Ronaldo como máximo anotador lusitano de todos los tiempos con 10, por encima de los nueve de Eusebio.

La escuadra lusitana presionó de arranque y se hizo de la pelota desde la cintura de la cancha hacia sus costados, donde Bruno Fernandes era el más insistente, primero, con un servicio a ras de césped que desvió un defensivo para conceder el córner.

Y luego, el propio jugador del Manchester United recibió en el área, se abrió espacio con un vistoso giro y disparó muy desviado ante el reclamo de CR7, quien llegaba solo a su izquierda.

Poco después Nuno Mendes se subió a la locomotora en el carril izquierdo, envió un servicio perfecto a la llegada del Comandante, quien cerró la pinza pero se quedó a milímetros de poder impactar la pelota. Cristiano puede dejar escapar una, pero nunca dos.

¡Portugal dio una exhibición y Cristiano se adueñó de la cancha!



CR7 marcó dos goles en el 5??-0?? sobre Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador que anota en seis Mundiales. A los 41 años, la leyenda sigue aumentando su legado. pic.twitter.com/Ia6PZtRLeX — Ovaciones (@ovaciones) June 23, 2026

Con 41 años y 138 días, "El Bicho" prendió un balón a modo de primera intención con esa inmaculada pierna derecha para así marcar un golazo que lo convirtió de inmediato en el segundo goleador de mayor edad en la historia de las Copas del Mundo detrás de Roger Mila con 42 años y 39 días, luego de una jugada grande de João Cancelo al arrastrar la pelota por la banda para habilitarlo.

Historia pura con tan solo seis minutos de juego, al ser Ronaldo el primer futbolista con gol en seis Mundiales consecutivos desde la edición 2006 hasta ahora. Otra proeza del mayor depredador de todos los tiempos.

Poco después, una falta cerca del área le dio a CR7 una nueva oportunidad para mojar. Los uzbekos pusieron una nutrida barrera para evitar el doblete de la bestia lusitana y entonces, Portugal sorprendió al cobrar Nuno Mendes de pierna izquierda para así clavar el 2-0 con un poderoso disparo que Abduvohid Nematov no vio entre la multitud que habitaba en su área.

Después de la pausa de hidratación, el equipo de Fabio Cannavaro dio muestras de vida cuando Azizjon Ganiev envió un misil de largo alcance que clavó en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Diogo Costa.

Sin embargo, el VAR mandó llamar al árbitro y se anuló la anotación debido a una falta previa de Abbosbek Fayzullaev.

Ya en la recta final del primer tiempo, una posesión larga de Bruno, al arrastrar la pelota por 30 metros hasta filtrar al área adonde Cristiano picó al espacio, terminó con un golazo del "Bicho" con un derechazo cruzado para el 3-0.

Resuena el ¡Siiiiuuuu!

"¡Siuuu!", exclamó CR7 mientras realizaba su icónico festejo.

Otro desborde por el carril derecho de Cancelo, por muy poco se convertía en el cuarto tanto de la tarde para el conjunto luso, cuando Ronaldo, ¿quién si no él?, cerraba la pinza pero esta vez incomodado por el portero rival, por lo que no impactó el esférico como hubiera deseado y terminó estrellado en el primer palo para marcar así el desenlace de la primera parte.

CR7, la estrella del partido.

Foto: MexSport

Para la segunda parte, Otabek Shukurov se vistió por un momento de Lionel Messi, recortó y dejó muy mal parado a Rubén Días para luego realizar un disparo de media distancia que Renato Veiga alcanzó a desviar para evitar sorpresas en la portería del conjunto europeo.

Portugal respondió casi de inmediato en un tiro de castigo en el que Bruno habilitó al "Bicho", quien terminó severamente golpeado tras un contacto con Nematov.

En el tiro de esquina posterior, una jugada de pizarrón con cobro cerrado de Bruno, dejó a Félix en posición privilegiada para rematar de tacón.

Un defensor sorprendido por la velocidad de la jugada, empujó involuntariamente el balón en la figura del arquero Nematov, quien terminó por enviar el esférico al fondo de su propio arco para el 4-0 en una hora de partido.

Un error en la salida del guardameta asiático, provocó que Cristiano intentara una volea tras un control orientado con doble sombrerito incluido. Sin embargo, el remate de CR7 fue bien controlado por el cancerbero de errático partido.

CR7, la estrella del partido.

Foto: Mexsport

Finalmente, la cereza del pastel la puso el recién ingresado Rafa Leão, cuyo remate de primera intención a la altura del manchón penal significó el quinto tras un desborde de Nélson Semedo, quien también había entrado de cambio.

Y así sin más, todo le salía de manera perfecta a Roberto Martínez. Tarde redonda para "El Comandante", que junto a su ejército, brilló más que las estrellas en pleno Space City.