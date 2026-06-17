Cristiano Ronaldo no pudo marcar en el debut de Portugal en Norteamérica 2026

Mientras Kylian Mbappé firmó un doblete con Francia, Erling Haaland hizo lo propio con Noruega y Lionel Messi acaparó los reflectores con un hat-trick para Argentina, Cristiano Ronaldo tuvo un estreno mucho más discreto en el Mundial 2026.

Portugal empató (1-1) a República Democrática del Congo, pero el máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales no logró marcar.

La situación llama la atención por un dato poco conocido: Cristiano se ha quedado sin gol en cuatro de sus seis debuts mundialistas.

¡Portugal tropieza en su estreno!



La República Democrática del Congo dio la campanada al rescatar un empate 1-1 ante los lusos y complicó desde el arranque el panorama del Grupo K del Mundial 2026. ?



Primer resultado inesperado del día. pic.twitter.com/hEEKMn9lm4 — Ovaciones (@ovaciones) June 17, 2026

Le ocurrió en Alemania 2006 contra Angola, en Sudáfrica 2010 frente a Costa de Marfil, en Brasil 2014 ante Alemania y ahora en Norteamérica 2026 contra la República Democrática del Congo.

Las únicas excepciones fueron Rusia 2018, donde anotó tres goles ante España, y un tanto ante Ghana en Qatar 2022.

El contraste es inevitable.

En apenas dos días de actividad mundialista, Messi alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 tantos, Mbappé superó a Pelé y Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas y Haaland comenzó su primera aventura mundialista encontrando la red.

Cristiano se marchó en blanco.

Sin embargo, la historia demuestra que eso no necesariamente es una mala señal. En 2006 también debutó sin anotar y terminó siendo pieza clave en el Portugal que alcanzó las semifinales. En 2010 y 2014 logró marcar más adelante en la competición.

A sus 41 años, el portugués sigue persiguiendo otro capítulo para una carrera irrepetible. Y aunque el gol no llegó en su presentación mundialista, todavía tiene tiempo para responder en la cancha.

Porque si algo ha demostrado Cristiano Ronaldo durante más de dos décadas es que nunca conviene darlo por acabado.