¿Cuáles fueron los partidos del Mundial 2026 con más asistencia? Los estadios que hicieron historia en fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó goles, sorpresas y nuevas selecciones clasificadas a la ronda de eliminación directa.

También escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol gracias a la impresionante respuesta de los aficionados en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Con recintos prácticamente llenos en cada jornada, algunos encuentros destacaron por reunir a más de 80 mil personas, consolidándose como los partidos con mayor asistencia del torneo.

En Ovaciones te decimos cuáles fueron esos duelos que acapararon la atención de miles de aficionados.





Mundial 2026 establece récord de asistencia

La FIFA confirmó que la fase de grupos reunió a 4 millones 644 mil 549 espectadores, una cifra nunca antes alcanzada en una Copa del Mundo.

El torneo registró una ocupación del 99.7% de la capacidad disponible en los estadios y un promedio de 64 mil 508 aficionados por partido, superando ampliamente la marca que permanecía vigente desde Estados Unidos 1994.

La expansión del torneo a 48 selecciones y el enorme interés de aficionados de todo el mundo convirtieron al Mundial 2026 en el evento futbolístico con mayor convocatoria de la historia incluso antes del inicio de las rondas de eliminación directa.

Los partidos con mayor asistencia en la fase de grupos

El Estadio Ciudad de México fue el escenario de los encuentros más concurridos del torneo. Tres partidos alcanzaron exactamente 80 mil 824 espectadores, la cifra más alta registrada durante la primera fase.

Top 10 de los partidos con más asistencia

México vs Sudáfrica – 80,824 espectadores México vs República Checa – 80,824 espectadores Colombia vs Uzbekistán – 80,824 espectadores Ecuador vs Alemania – 80,663 espectadores Brasil vs Marruecos – 80,663 espectadores Noruega vs Senegal – 80,663 espectadores Panamá vs Inglaterra – 80,663 espectadores Francia vs Senegal – 80,545 espectadores Argentina vs Austria – 70,649 espectadores Argentina vs Jordania – 70,649 espectadores

También destacó el debut de Argentina frente a Argelia, disputado ante 69 mil 45 aficionados, quedando entre los encuentros con mayor convocatoria de la primera fase.

México, protagonista dentro y fuera de la cancha

Los partidos celebrados en territorio mexicano confirmaron el enorme arraigo del fútbol entre la afición nacional.

Los dos encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos disputados en el Estadio Ciudad de México registraron llenos absolutos, mientras que el choque entre Colombia y Uzbekistán alcanzó exactamente la misma cifra de asistentes, demostrando que el interés por el torneo fue más allá de los equipos anfitriones.

Otros estadios que registraron llenos históricos

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, también fue uno de los grandes protagonistas de la fase de grupos.

Cuatro encuentros superaron los 80 mil asistentes, entre ellos:

Ecuador vs Alemania

Brasil vs Marruecos

Noruega vs Senegal

Panamá vs Inglaterra

Por su parte, el AT&T Stadium, en Dallas, reunió 70 mil 649 espectadores tanto para Argentina vs Austria como para Argentina vs Jordania.

En Los Ángeles, los partidos entre Estados Unidos y Paraguay, así como Estados Unidos frente a Turquía, congregaron 70 mil 492 aficionados, reflejando el creciente interés por el torneo en territorio estadounidense.

¿Qué récords hubo en la fase de grupos del Mundial 2026?

La asistencia no fue el único registro histórico que dejó la primera ronda del Mundial 2026.

Durante los 72 partidos se marcaron 215 goles, con un promedio cercano a tres anotaciones por encuentro, superando ampliamente los registros de Qatar 2022.

Además, la FIFA informó que participaron 999 futbolistas durante la fase de grupos, mientras que 32 selecciones avanzaron a la ronda de eliminación directa. Entre ellas sobresalieron varios equipos africanos, ya que por primera vez nueve representantes de la CAF alcanzaron la siguiente fase, un hecho sin precedentes para el continente.

Otra de las jornadas memorables llegó el 25 de junio, cuando los seis partidos disputados ese día reunieron 426 mil 834 espectadores, estableciendo el récord de asistencia en una sola fecha mundialista.

La pasión también quedó reflejada en el consumo dentro de los estadios. Durante la fase de grupos, los aficionados adquirieron más de 2.8 millones de cervezas, alrededor de 300 mil hot dogs y casi un millón de botellas de agua, cifras que muestran la magnitud del evento deportivo más importante del planeta.

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