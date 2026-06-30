¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya dejó atrás los 16avos de final y mantiene vivo el sueño mundialista. Tras eliminar a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce cuál será su siguiente desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Tricolor volverá a la actividad el próximo 5 de julio, el encuentro se jugará nuevamente en el Estadio Ciudad de México, donde buscará un boleto entre los ocho mejores equipos del campeonato.

¿Contra quién jugará México?

El próximo rival de México saldrá del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo, encuentro programado para este miércoles, 1 de julio en Atlanta.

La selección que resulte vencedora enfrentará al conjunto mexicano en los octavos de final, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

¡MÉXICO AVANZA CON AUTORIDAD!



El Tri venció a Ecuador con una actuación sólida de principio a fin, controló el partido y selló su boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora espera rival para volver a jugar en el Estadio Ciudad de México. pic.twitter.com/4JjRkl3lAU — Ovaciones (@ovaciones) July 1, 2026

El siguiente objetivo: volver a unos cuartos de final

Con el nuevo formato de 48 selecciones, el Mundial incorporó una ronda adicional de eliminación directa, por lo que ahora el camino hacia el título exige superar cinco series antes de la final.

Para México, avanzar a los cuartos de final significaría instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo y dar un nuevo paso en un Mundial donde ha mostrado una de las defensas más sólidas de la competencia.

Además, el Tricolor tendría la oportunidad de disputar nuevamente un partido de eliminación directa frente a su afición, en un escenario que ha sido clave durante su participación como una de las selecciones anfitrionas.

Por ahora, la Selección Mexicana puede celebrar un paso más en su camino mundialista. El siguiente reto ya está definido en el calendario y el objetivo es claro: seguir avanzando para mantenerse en la pelea por la Copa del Mundo.