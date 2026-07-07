¿Cuántos años tendrán los jugadores de México en el Mundial 2030? Gilberto Mora sorprende

La Selección Nacional jugó de una manera histórica durante la Copa del Mundo 2026. Muchos se quedaron con ganas de seguirlos viendo jugar y se quedó prendida la ilusión rumbo al Mundial 2030. Pero así como se destaparon grandes revelaciones, también hubo leyendas que se retiraron.

Esto pone en interrogante las edades de los futbolistas: ¿Quiénes estarán en su prime?, ¿quiénes estarán en edad de retirarse? Cabe señalar que la mayoría de los seleccionados andan en sus veintes, salvo el más joven de todos: Gilberto Mora.

Este 2026 fue el primer Mundial de la revelación Gilberto Mora, pero quizá el segundo o tercero de algunos otros seleccionados nacionales, pero ¿Quiénes podrían volver? Te diremos cuáles serían las edades de los seleccionados nacionales en 2030.

Edades de los Seleccionados Nacionales en el Mundial 2030

Guillermo Ochoa: 44 años.

44 años. Raúl Jiménez: 39 años

39 años Jesús Gallardo: 35 años

35 años Guillermo Martínez: 35 años

35 años Carlos Acevedo: 34 años

34 años Luis Romo: 34 años

34 años Luis Chávez: 34 años

34 años Orbelín Pineda: 34 años

34 años César Montes: 33 años

33 años Álvaro Fidalgo: 33 años

33 años Julián Quiñones: 33 años

33 años Jorge Sánchez: 32 años

32 años Edson Álvarez: 32 años

32 años Alexis Vega: 32 años

32 años Johan Vásquez: 31 años

31 años Roberto Alvarado: 31 años

31 años Israel Reyes: 30 años

30 años Erik Lira: 30 años

30 años Raúl Rangel: 30 años

30 años Santiago Giménez: 29 años

29 años César Huerta: 29 años

29 años Armando González: 27 años

27 años Mateo Chávez: 26 años

26 años Brian Gutiérrez: 26 años

26 años Obed Vargas: 24 años

24 años Gilberto Mora: 21 años

¿Quiénes volverán en el Mundial de 2030?

Al próximo Mundial, que se disputará en 2030 no volverá Guillermo Ochoa y es posible que la titularidad de la portería sea de Raúl "El Tala" Rangel. Sin embargo, aunque esta es la lista de los jugadores de la Selección Nacional esta Copa del Mundo 2026, podría experimentar diversos cambios en el futuro.

Pero si hay alguien que estará en su prime, ése es Gilberto Mora "Morita".