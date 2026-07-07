Estas son las edades que los jugadores de la Selección Nacional tendrán en 2030
¿Cuántos años tendrán los jugadores de México en el Mundial 2030? Gilberto Mora sorprende
Por: Citli Toribio
La Selección Nacional jugó de una manera histórica durante la Copa del Mundo 2026. Muchos se quedaron con ganas de seguirlos viendo jugar y se quedó prendida la ilusión rumbo al Mundial 2030. Pero así como se destaparon grandes revelaciones, también hubo leyendas que se retiraron.
Esto pone en interrogante las edades de los futbolistas: ¿Quiénes estarán en su prime?, ¿quiénes estarán en edad de retirarse? Cabe señalar que la mayoría de los seleccionados andan en sus veintes, salvo el más joven de todos: Gilberto Mora.
Este 2026 fue el primer Mundial de la revelación Gilberto Mora, pero quizá el segundo o tercero de algunos otros seleccionados nacionales, pero ¿Quiénes podrían volver? Te diremos cuáles serían las edades de los seleccionados nacionales en 2030.
Edades de los Seleccionados Nacionales en el Mundial 2030
- Guillermo Ochoa: 44 años.
- Raúl Jiménez: 39 años
- Jesús Gallardo: 35 años
- Guillermo Martínez: 35 años
- Carlos Acevedo: 34 años
- Luis Romo: 34 años
- Luis Chávez: 34 años
- Orbelín Pineda: 34 años
- César Montes: 33 años
- Álvaro Fidalgo: 33 años
- Julián Quiñones: 33 años
- Jorge Sánchez: 32 años
- Edson Álvarez: 32 años
- Alexis Vega: 32 años
- Johan Vásquez: 31 años
- Roberto Alvarado: 31 años
- Israel Reyes: 30 años
- Erik Lira: 30 años
- Raúl Rangel: 30 años
- Santiago Giménez: 29 años
- César Huerta: 29 años
- Armando González: 27 años
- Mateo Chávez: 26 años
- Brian Gutiérrez: 26 años
- Obed Vargas: 24 años
- Gilberto Mora: 21 años
¿Quiénes volverán en el Mundial de 2030?
Al próximo Mundial, que se disputará en 2030 no volverá Guillermo Ochoa y es posible que la titularidad de la portería sea de Raúl "El Tala" Rangel. Sin embargo, aunque esta es la lista de los jugadores de la Selección Nacional esta Copa del Mundo 2026, podría experimentar diversos cambios en el futuro.
Pero si hay alguien que estará en su prime, ése es Gilberto Mora "Morita".
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