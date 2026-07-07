Los cuartos de final del Mundial 2026 ya están definidos. Conoce los partidos, fechas, horarios y dónde verlos en México
Síguenos
¿Quiénes van a cuartos de final del Mundial 2026? Equipos clasificados, fechas y dónde ver
Por: Sonia Barrón
La Copa del Mundo 2026 ya entró en su etapa más emocionante y cada partido comienza a sentirse como una final adelantada.
Después de una intensa ronda de octavos de final, donde hubo eliminaciones inesperadas, despedidas de grandes figuras y la caída de los tres países anfitriones, únicamente ocho selecciones siguen con vida en la pelea por levantar el trofeo.
Los próximos encuentros prometen emociones al límite y definirán a los cuatro semifinalistas del torneo más importante del futbol mundial.
Con varias potencias europeas, la vigente campeona del mundo y una de las grandes sorpresas del certamen, los cuartos de final presentan enfrentamientos que podrían marcar el rumbo definitivo del Mundial 2026.
En Ovaciones te traemos el calendario de los partidos y equipos que se enfrentarán en esta etapa previa a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.
¿Qué equipos van a Cuartos de Final del Mundial 2026?
Los octavos de final dejaron varios resultados sorpresivos y confirmaron la eliminación de selecciones favoritas como Brasil, Portugal, México, Estados Unidos y Canadá.
Las selecciones clasificadas son:
Francia
Marruecos
España
Bélgica
Noruega
Inglaterra
Argentina
Suiza
¿Cuándo son los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde se juegan?
La ronda de Cuartos de Final se disputará del 9 al 11 de julio y reunirá a las ocho mejores selecciones del torneo.
Todos los encuentros se jugarán en Estados Unidos, con sedes distribuidas en cuatro ciudades que albergarán esta fase de eliminación directa.
El calendario de partidos quedó de la siguiente manera:
Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos
Estadio Boston
14:00 horas (tiempo del centro de México)
Viernes 10 de julio: España vs Bélgica
Estadio Los Ángeles
13:00 horas
Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra
Estadio Miami
15:00 horas
Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza
Estadio Kansas City
19:00 horas
Todos los partidos serán de eliminación directa. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán tiempos extra y, si persiste la igualdad, el boleto a semifinales se definirá desde la tanda de penales.
¿Dónde ver los Cuartos de Final del Mundial 2026 EN VIVO?
Los partidos podrán seguirse en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming en México.
Francia vs Marruecos
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, sitio y App de TV Azteca Deportes y ViX Premium.
España vs Bélgica
Transmisión: ViX Premium.
Noruega vs Inglaterra
Transmisión: Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX Premium.
Argentina vs Suiza
Transmisión: ViX Premium.
¿Cuándo son las semifinales y la final del Mundial 2026?
Los vencedores avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 y 15 de julio, mientras que la gran final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.
Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.
Ver más
Edición Impresa
Cargando edición impresa...