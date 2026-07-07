¿Quiénes van a cuartos de final del Mundial 2026? Equipos clasificados, fechas y dónde ver

La Copa del Mundo 2026 ya entró en su etapa más emocionante y cada partido comienza a sentirse como una final adelantada.

Después de una intensa ronda de octavos de final, donde hubo eliminaciones inesperadas, despedidas de grandes figuras y la caída de los tres países anfitriones, únicamente ocho selecciones siguen con vida en la pelea por levantar el trofeo.

Los próximos encuentros prometen emociones al límite y definirán a los cuatro semifinalistas del torneo más importante del futbol mundial.

Con varias potencias europeas, la vigente campeona del mundo y una de las grandes sorpresas del certamen, los cuartos de final presentan enfrentamientos que podrían marcar el rumbo definitivo del Mundial 2026.

En Ovaciones te traemos el calendario de los partidos y equipos que se enfrentarán en esta etapa previa a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.





¿Qué equipos van a Cuartos de Final del Mundial 2026?

Los octavos de final dejaron varios resultados sorpresivos y confirmaron la eliminación de selecciones favoritas como Brasil, Portugal, México, Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones clasificadas son:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

¿Cuándo son los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde se juegan?

La ronda de Cuartos de Final se disputará del 9 al 11 de julio y reunirá a las ocho mejores selecciones del torneo.

Todos los encuentros se jugarán en Estados Unidos, con sedes distribuidas en cuatro ciudades que albergarán esta fase de eliminación directa.

El calendario de partidos quedó de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos Estadio Boston 14:00 horas (tiempo del centro de México )

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica Estadio Los Ángeles 13:00 horas

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra Estadio Miami 15:00 horas

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza Estadio Kansas City 19:00 horas



Todos los partidos serán de eliminación directa. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán tiempos extra y, si persiste la igualdad, el boleto a semifinales se definirá desde la tanda de penales.

¿Dónde ver los Cuartos de Final del Mundial 2026 EN VIVO?

Los partidos podrán seguirse en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming en México.

Francia vs Marruecos Transmisión: Canal 5 , Azteca 7, TUDN , sitio y App de TV Azteca Deportes y ViX Premium .

España vs Bélgica Transmisión: ViX Premium .

Noruega vs Inglaterra Transmisión: Canal 5 , El Nueve, TUDN y ViX Premium.

Argentina vs Suiza Transmisión: ViX Premium .



¿Cuándo son las semifinales y la final del Mundial 2026?

Los vencedores avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 y 15 de julio, mientras que la gran final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.