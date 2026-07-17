Mundial 2026: Cucurella promete hacerse un tatuaje de Luis De La Fuente si España gana la Copa del Mundo

La final del Mundial 2026 está muy cerca y con ellos los ánimos y la apuesta se encienden, prueba de ello es el lateral izquierdo de "La Roja".

Se trata de Marc Cucurella, quien prometió que si España gana la final del Mundial 2026, se hará un tatuaje, pero no cualquiera... se plasmará en la piel a Luis de la Fuente.

Este viernes 17 de julio hizo pública la manera en la que celebraría si su selección gana.

¿Cómo ha sido el paso de Cucurella en el Mundial 2026?

En el Mundial 2026, Cucurella ha jugado cada minuto en su selección y ha dejado muy bien sabor de boca, pues ha defendido el balón cuando tiene que hacerlo y ha robado importantes balones para conseguir anotaciones para su equipo.

El próximo domingo 19 de julio, los reflectores estarán volcados en juego y en el de sus compañeros, pues buscarán su segunda copa del Mundo ante un Argentina que llegó envuelto en la polémica por comentarios políticos por las Islas Maldivas ante Inglaterra.

This is the player Messi will have to face on Sunday: Cucurella



Writer: Samuelpic.twitter.com/qQoHuZypgo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

¿Quién es Marc Cucurella?

El español Marc Cucurella es un futbolista que puede jugar como defensa o lateral izquierdo. Nació en Barcelona en 1998 y se formó en la cantera del Barcelona; sin embargo, años después de convirtió en pieza clave para el Real Madrid.

La carrera de Cucurella destaca por su evolución táctica, consolidándose en ligas de máxima exigencia internacional:

FC Barcelona (2012-2018): Formado en La Masia, debutó profesionalmente con el filial y tuvo breves apariciones con el primer equipo.

Formado en La Masia, debutó profesionalmente con el filial y tuvo breves apariciones con el primer equipo. S. D. Eibar y Getafe C. F. (2018-2021): En estos clubes de La Liga explotó su potencial, acumulando más de 100 partidos en Primera División y sumando valiosa experiencia europea.

En estos clubes de La Liga explotó su potencial, acumulando más de 100 partidos en Primera División y sumando valiosa experiencia europea. Brighton & Hove Albion (2021-2022): Su salto a la Premier League inglesa. Fue elegido "Jugador de la Temporada" del club gracias a su tremendo despliegue físico.

Su salto a la Premier League inglesa. Fue elegido "Jugador de la Temporada" del club gracias a su tremendo despliegue físico. Chelsea F. C. (2022-2026): Traspasado por una cifra multimillonaria. En Londres se convirtió en una pieza inamovible de la zaga y conquistó torneos internacionales.

Traspasado por una cifra multimillonaria. En Londres se convirtió en una pieza inamovible de la zaga y conquistó torneos internacionales. Real Madrid C. F. (2026-Presente): El 15 de junio de 2026 se oficializó su fichaje por el Real Madrid mediante un contrato de seis temporadas, regresando a España como uno de los laterales zurdos mejor valorados del mundo.

El mediante un contrato de seis temporadas, regresando a como uno de los laterales zurdos mejor valorados del mundo. Selección Española: Ha sido internacional en todas las categorías inferiores (ganando plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020). Con la selección absoluta se consagró como titular indiscutible.



