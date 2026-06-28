Los 22 jugadores de la Liga MX que participaron en la fase de grupos del Mundial 2026

Cuando la Copa del Mundo 2026 encendió sus reflectores, no solo apuntó a las estrellas consagradas o a los equipos favoritos. De alguna manera, también iluminaron una realidad inobjetable sobre la Liga MX. Y es que ha quedado claro que el campeonato no es solo un escaparate de talento local, sino una cantera de mundiales.

Participación de jugadores de Liga MX en selecciones nacionales

Al cierre de la fase de grupos, la estadística habla por sí sola, pues 22 de los 26 futbolistas de la liga mexicana que fueron convocados para la máxima competencia del futbol internacional pisaron el césped de los estadios, acumulando 3 mil 548 minutos de participación repartidos en seis selecciones nacionales.

México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Uruguay y Panamá han sido los equipos que confiaron en el talento que se forja en los clubes mexicanos.

Siendo Sebastián Cáceres del América, el que más jugó de todos con 313 minutos con la selección charrúa, seguido por Camilo Vargas del Atlas, que disputó 305 con la escuadra cafetera. Por el Tri, Roberto Alvarado de Chivas lideró con 285 minutos.





Distribución y minutos jugados por futbolistas en el Mundial 2026

La Selección Nacional de México, como era de esperarse, fue el representativo con mayor presencia de jugadores de la Liga MX, con 12 convocados y 11 de ellos vieron acción, sumando mil 677 minutos que hablan de un equipo que confía en su columna vertebral local.

El Piojo Alvarado, con esos 285 minutos, lideró el esfuerzo desde Chivas, seguido de cerca por Raúl Tala Rangel, quien acumuló 282 minutos bajo los tres palos.

Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erik Lira y Luis Romo completaron la lista de los más utilizados, mientras que Gilberto Mora, Guillermo Martínez, Armando González y Alexis Vega aportaron desde diferentes trincheras.

Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, fue la excepción, al no haber sumado un solo segundo en campo, debido a la inobjetable titularidad del Tala, además del breve homenaje a Guillermo Ochoa.

Lo cierto es que la influencia de la liga trasciende fronteras. Ecuador confió en tres jugadores que militan en México, con Pedro Vite, de Pumas el de mayor participación, pues acumuló 303 minutos; mientras Enner Valencia, el histórico delantero de Pachuca, sumó 248.

Colombia también encontró en la Liga MX a su guardián bajo los arcos. Camilo Vargas disputó los 305 minutos completos de su selección. Willer Ditta, de Cruz Azul, no tuvo minutos, pero su convocatoria refleja la consideración que generan los jugadores de la liga en el continente americano.

Estados Unidos, Uruguay y Panamá completaron el mosaico. Alejandro Zendejas, de las Águilas, tuvo una participación breve de 22 minutos, mientras que los uruguayos Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre sumaron minutos desde sus clubes mexicanos.

Panamá, con cuatro convocados, encontró en Edgar Bárcenas del ahora extinto Mazatlán, José Luis Rodríguez del FC Juárez e Ismael Díaz del León, a futbolistas que acumularon 575 minutos en total.

En general, 14 clubes de la Liga MX aportaron al menos un futbolista al torneo, con América, Atlas, Cruz Azul, Chivas, Juárez, León, Mazatlán, Pachuca, Pumas, Rayados, Santos Laguna, Tigres, Toluca y Tijuana. Cada uno de ellos puso un granito de arena en el escenario más importante del futbol mundial.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en deportes.