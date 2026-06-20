Pol Deportes pasó de narrar un partido desde un cerro a integrarse a la cobertura del Mundial 2026

A finales de 2025, un adolescente peruano captó la atención de los aficionados al futbol sin estar dentro de un estadio, ni detrás de una cabina de televisión. Bastó un celular, un micrófono y un trípode para que su pasión lo llevara a cambiar su vida.

Se trata de Cliver Huamán Sánchez de 16 años, conocido en redes sociales como Pol Deportes, originario de Andahuaylas, Perú, que soñaba con convertirse en narrador deportivo.

Con la ilusión de narrar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, emprendió un viaje de 18 horas rumbo al estadio.

Al llegar, descubrió que no podía ingresar debido a que no contaba con acreditación y su edad era un impedimento. Lejos de regresar a casa, buscó otra forma de cumplir su sueño y subió al cerro Puruchuco, donde, con un micrófono y su celular transmitió el partido en vivo para sus seguidores.

La viralidad abrió las primeras puertas

El video se volvió viral en redes, las personas compartieron su relato y destacaron la creatividad, la preparación y el entusiasmo con el que describía cada jugada.

Su historia pronto llamó la atención de medios deportivos y recibió su primera invitación para narrar un partido en televisión, sería el partido de la Liga 1 de Perú el que marcó su debut en un medio profesional y representó el primer gran paso hacia el sueño que había perseguido.

Meses más tarde, la cadena Telemundo anunció la incorporación de Pol Deportes a su cobertura del Mundial de 2026.

El joven viajó a Miami para compartir su historia en el programa Hoy Día y fue presentado como parte del equipo que cubriría la Copa del Mundo, un logro que él mismo dedicó a quienes nunca dejaron de apoyarlo.

En entrevistas, Cliver ha contado que todo comenzó por su pasión por el periodismo deportivo y el deseo de narrar futbol, incluso cuando las condiciones parecían estar en su contra.