Del "Chicharito" a Mora: Javier Aguirre recuerda los debuts que ha dado a la Selección Mexicana

Javier Aguirre mandó llamar a Gilberto Mora pasada la hora de juego. México ganaba momentáneamente 1-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y "El Vasco" decidió enviar al campo a quien se convertiría en el jugador más joven de la historia en sumar minutos con la Selección Nacional en una justa mundialista. Y no desentonó.

"Morita", con 17 años y 240 días de edad, se colocó en posición y, de inmediato, cayó el segundo gol mexicano cortesía de Raúl Jiménez tras preciso servicio de Roberto Alvarado.

Un envión perfecto para quitarle presión y dejarlo en libertad para ser ese creativo mediocampista capaz de ser determinante con todo y su corta edad.

"La verdad es que me tocó algunos debuts. "El Chícharo" mismo, Giovani, Vela o Márquez. Creo yo que no miro el pasaporte, Gil está preparado, no lo encontramos donde nos gustaría verlo, pero creo que para ser su primera vez, no desentonó", dijo Aguirre en conferencia de prensa, cuestionado sobre el joven maravilla.

Y es cierto. Si alguien ha dado confianza a jóvenes que posteriormente se han convertido en leyendas del balompié nacional, ha sido "El Vasco".

Desde Corea del Sur y Japón 2002 cuando dio voto de confianza a Rafael Márquez, pasando por Giovani dos Santos y Carlos Vela en 2010, para ahora hacer lo propio con Morita, quien fue arropado por la afición en todo momento.

"¡Mora, Mora!", resonó al unísono el Estadio Ciudad de México, cuando al minuto 66 del partido inaugural, ingresó con el número 19 en el dorso.

Pero así como Aguirre confió en Morita, también decidió ingresar a Edson Álvarez con tal de recuperar esa confianza perdida luego de largos meses de inactividad con el Fenerbahçe de Turquía.