Aficionados organizan despedida del Tri y del Mundial 2026 en CDMX: ¿Cuándo y dónde será?

La Copa del Mundo 2026 dejó emociones intensas para millones de mexicanos, desde partidos históricos y plazas repletas de aficionados hasta una eliminación que marcó el cierre del sueño mundialista.

Sin embargo, el ambiente futbolero no termina con el silbatazo final. En redes sociales comenzó a tomar fuerza dos convocatorias que busca reunir nuevamente a los seguidores del futbol para poner el broche de oro a un torneo que convirtió a México en el centro de atención del mundo.

En Ovaciones te decimos cuándo y dónde será la última fiesta del Mundial y todos los detalles para despedir a la Selección Mexicana.





México como sede del Mundial 2026

México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

La candidatura conjunta con Estados Unidos y Canadá fue elegida por la FIFA el 13 de junio de 2018, cuando durante el Congreso celebrado en Moscú se confirmó que la edición de 2026 tendría tres sedes nacionales.

Desde el Mundial de 1986, el país no volvía a recibir partidos de una Copa del Mundo, por lo que tuvieron que pasar 40 años para que los aficionados mexicanos volvieran a vivir el torneo desde casa.

Como parte de la organización, los tres niveles de gobierno implementaron diversas estrategias para acercar la experiencia mundialista a quienes no pudieron asistir a los estadios.

Entre ellas destacaron la instalación de Fan Fest en distintas ciudades, zonas de convivencia con actividades culturales, musicales y gastronómicas, además de pantallas gigantes en plazas públicas para seguir los encuentros de la Selección Mexicana y los partidos más importantes del campeonato.

En la Ciudad de México, miles de personas se reunieron durante varias semanas en espacios públicos para vivir cada encuentro del Tricolor, mientras que monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia se convirtieron nuevamente en puntos de reunión para celebrar victorias o compartir la tristeza tras la eliminación del equipo nacional.

¡La fiesta del Tri ya se vive en el Fan Fest!



? Así luce el ambiente mexa en el Centro Histórico, donde cientos de aficionados se reúnen para alentar a México antes del encuentro ante Corea del Sur.



: Aracely Martínez / Ovaciones pic.twitter.com/1KwCTKwFcp — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

Fiesta de despedida del Mundial en México ¿Cuándo será?

Después de que concluyan oficialmente las actividades del Mundial 2026, aficionados al futbol comenzaron a difundir en TikTok, Instagram y otras redes sociales una convocatoria para realizar una celebración de despedida del torneo.

De acuerdo con las publicaciones que se han viralizado, la cita será el domingo 19 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de cerrar simbólicamente una Copa del Mundo que transformó por varias semanas la vida cotidiana del país.

Los organizadores aclaran que se trata de una iniciativa ciudadana impulsada por aficionados, por lo que no existe confirmación oficial por parte de la FIFA, el Gobierno de la Ciudad de México o la Federación Mexicana de Futbol.

La intención de la reunión es agradecer el ambiente que dejó el torneo, convivir con otros seguidores del futbol y despedir el Mundial con un ambiente familiar, recordando los mejores momentos que dejó la justa deportiva celebrada en territorio mexicano.

Despedida a la Selección ¿Cuándo y dónde será?

Antes de la despedida del Mundial también circula otra convocatoria enfocada exclusivamente en la Selección Mexicana, luego de su eliminación del torneo.

La reunión está prevista para el domingo 12 de julio a las 17:00 horas en el Ángel de la Independencia, uno de los sitios más representativos para las celebraciones deportivas en el país.

La invitación pide a los asistentes acudir con la playera de la Selección Mexicana como muestra de apoyo y agradecimiento al equipo nacional, que logró volver a conectar con gran parte de la afición durante el Mundial 2026.

Los aficionados que convocan a despedir a la Selección Nacional, señalan que no se trata de celebrar la eliminación, sino de reconocer el esfuerzo realizado por el Tricolor durante la competencia y despedir al equipo antes de comenzar el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Al igual que la convocatoria para despedir el Mundial, este encuentro también surgió de manera espontánea entre aficionados y no corresponde a un evento oficial organizado por autoridades o la Federación Mexicana de Futbol.

¿Cuántas veces México ha sido país sede del Mundial?

México forma parte de la historia de la Copa del Mundo al ser el único país que ha organizado tres ediciones del torneo.

1970 : Primera Copa del Mundo celebrada en México , considerada una de las más emblemáticas por la consagración de Brasil de Pelé .

1986 : El país asumió la organización tras la renuncia de Colombia y fue sede del histórico título de Argentina con Diego Armando Maradona .

2026: Compartió la organización con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primer país en albergar partidos de tres Mundiales diferentes.

Con estas tres ediciones, México reafirmó su importancia dentro del futbol internacional y volvió a colocar a sus ciudades, estadios y aficionados en los ojos del mundo durante una de las competencias deportivas más importantes del planeta.

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