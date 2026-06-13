Dueño de camioneta destrozada en Reforma durante festejos del Tri pide ayuda para recuperarla

Los festejos en Paseo de la Reforma por el triunfo de la Selección Nacional el pasado 11 de junio se salieron un poco de control y uno de los afectados fue José Daniel Gallegos, quien era dueño de una camioneta en la que se subieron los aficionados a celebrar.

En redes sociales pidió ayuda de los aficionados que se subieron en su camioneta para festejar los dos goles de la Selección Mexicana que le ayuden a reponerla porque es su único medio de trabajo.

"Hola soy José Daniel Gallegos para los que digan que no es real, este soy yo y soy el sueño de la camioneta, así quedó y me gustaría que ayuden porque es mi único medio de trabajo", comentó.

Aficionados mexicanos le destrozaron una camioneta durante los festejos en el Angel de la Independencia.



Que se arme la copera para comprarle otra https://t.co/LUL003ca9G — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) June 13, 2026

El saldo de los destrozos en la unidad automotriz fue devastador para la economía de la víctima:

El parabrisas frontal terminó totalmente reventado.

terminó totalmente reventado. El cofre del motor cedió ante el peso de los saltos.

De acuerdo con el medio ApartadoMex Daniel compartió sus datos bancarios para que le ayuden a recuperar su camioneta y así pueda seguir siendo el sustento de su familia.