Ecuador envía reclamo por "fiesta mexicana" afuera de su hotel de concentración

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el martes que envió un reclamo a la organización del Mundial por "acciones extra futbolísticas" previo a su partido de dieciseisavos frente a México y aseguró que responderá en la cancha a las prácticas antideportivas.

Medios de Ecuador y México reportaron que un grupo de hinchas mexicanos se apostaron en las afueras del hotel donde estaba hospedada la selección de Ecuador con bocinas y vuvuzelas para interrumpir el descanso de los jugadores.

Videos en las redes sociales, además, mostraron fuegos artificiales sobre el hotel y a los mexicanos cantando por la noche.

LA TRAJINERA



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La selección también presentó problemas logísticos a su arribo a México, una de las sedes del Mundial, y tuvo que soportar un viaje desde Estados Unidos de nueve horas antes del partido de la noche del martes.

La federación "ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", dijo la FEF en un comunicado, sin detallar las acciones a las que se refería.