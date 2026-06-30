Un grupo de aficionados mexicanos se apostaron en las afueras del hotel donde estaba hospedada la selección de Ecuador para interrumpir el descanso de los jugadores
Ecuador envía reclamo por "fiesta mexicana" afuera de su hotel de concentración
Por: Antonio García
La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el martes que envió un reclamo a la organización del Mundial por "acciones extra futbolísticas" previo a su partido de dieciseisavos frente a México y aseguró que responderá en la cancha a las prácticas antideportivas.
Medios de Ecuador y México reportaron que un grupo de hinchas mexicanos se apostaron en las afueras del hotel donde estaba hospedada la selección de Ecuador con bocinas y vuvuzelas para interrumpir el descanso de los jugadores.
Videos en las redes sociales, además, mostraron fuegos artificiales sobre el hotel y a los mexicanos cantando por la noche.
La selección también presentó problemas logísticos a su arribo a México, una de las sedes del Mundial, y tuvo que soportar un viaje desde Estados Unidos de nueve horas antes del partido de la noche del martes.
La federación "ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", dijo la FEF en un comunicado, sin detallar las acciones a las que se refería.
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