Sebastián Beccacece sabe que el Estadio Azteca pesará en contra de Ecuador: "Queremos hacer historia"

Ecuador logró clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 gracias un insólito triunfo sobre Alemania. Los sudamericanos había tenido un trastabillado comienzo de torneo al caer ante Costa de Marfil en su debut y luego no pasar del empate ante Curazao. Pero contra todo pronóstico, avanzaron entre los mejores terceros lugares tras la inesperada victoria ante los germanos, por lo que llegan inspirados al duelo contra México.

La Tri solo ha disputado un único partido oficial de eliminación directa en la historia de los Mundiales, cuando jugó los octavos de final de Alemania 2006 y cayó derrotada por marcador de 1-0 frente a la selección de Inglaterra el 25 de junio de 2006, con un gol de tiro libre anotado por David Beckham. Ahora, ante la Selección Mexicana, el reto será mayúsculo, al enfrentarse en pleno Estadio Azteca, con más de 80 mil personas en su contra.

"Es una realidad, tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico. A nosotros siempre nos toca difícil, es un lindo desafío, hermoso, nos hemos preparado para poder estar a la altura de tal desafío, a confiar en estos futbolistas, confiar en lo que venimos haciendo", dijo el DT Sebastián Beccacece en la conferencia previa a su cita con el Tribunal.

"Obviamente será un clima de tensión, exigencia; obviamente con energía, se percibe. Los profesionales, los futbolistas, están acostumbrados a estos escenarios, esta energía no va a cesar, se va a integrar, se focalizan en lo que hay que resolver, lo más importante es superar al adversario, hacerlo mejor que el rival, es lo que tenemos como foco, en el juego, en el juego, centrarnos en el juego, si logramos eso, seguramente tengamos más oportunidad", añadió.

Es por eso que el rosarino ha tratado de trasmitir confianza a su grupo de jugadores, con tal de que no se dejen llevar por el nerviosismo natural que vivirán durante los primeros lapsos del juego ante ese imponente estadio.

"Imagino un partido exigente. Los primeros 15 minutos van a ser con su funcionamiento, equipo físico y técnico, muy trabajado. Nosotros tenemos que sacar la fortaleza, el grupo lo mostró en la clasificatoria, es un equipo joven, con personalidad y carácter, gran madurez, con ganas de hacer historia", explicó.

"Los papeles siempre están errados, dicen que estábamos eliminados, que no podíamos ganarle a Alemania o que si no ganábamos el primero. No entiendo por qué se insiste con los papeles en el futbol, lo que importa es la cancha, lo que se dijo antes se olvida rápidamente, poca memoria, poco análisis, poco desarrollo, se analiza el resultado, no gasto energía en eso, me enfoco en la estrategia, convencer a los futbolistas, en momentos adversos, confianza, en los momentos propios, mostrar respeto al adversario, son las cosas en los que me enfoco", reforzó.

Contrario al Ecuador, el Tricolor tuvo una cómoda fase de grupos al ganar por primera vez en su historia los tres partidos y sin encajar un solo gol, para así avanzar en primer lugar, sin contratiempos. Con mayor descanso y ante su gente, México será un reto bravo para los ecuatorianos.

"Eso lo tenemos claro. Los partidos jugados, han sacado sus puntos, no han recibido goles; es un rival de mucha exigencia, siempre le doy importancia a lo propio, más allá del escenario adverso, lo importante es que Ecuador contagie la emoción que ha contagiado hasta ahora. Nuestro equipo es eso, es un partido muy difícil, lo vamos a llevar de niveles extremos, los equipos se van a pelear seguir en el Mundial, habrá que gestionarlo bien", señaló.

Los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar en que se encuentra enclavada la Ciudad de México, no serán del todo un inconveniente para los ecuatorianos, ya que, si bien no todos nacieron en Quito ni juegan ahí cada semana, su capital se encuentra a 2 mil 850 metros de altura y es ahí donde juegan como locales en Eliminatorias. Por lo que ese no será un factor del todo determinante.

"Llegamos hoy, así que lo afrontamos, donde toca, competimos. Jugamos, con altura, lo que sea, este equipo tiene amor por lo que hace, actitud también, tendrá que sacar fuerzas y doblegar esfuerzos para cumplir el sueño. Vamos a tratar de llevar adelante nuestra idea, más allá del escenario, debemos de bajar al campo, confío en el grupo que tengo, en los futbolistas, es una prueba más, la dificultad que se menciona, debemos mostrar nuestra rebeldía", abundó.

El estilo de Beccacece refleja su trayectoria, Con un estilo lleno de presión constante, transiciones veloces y vocación ofensiva; con esquemas como el 4-2-3-1 sobre la mesa. Su identidad futbolística combina la influencia de Marcelo Bielsa con el bagaje acumulado junto a Jorge Sampaoli, aunque con una característica nueva en su selección, al tener una defensa sólida que no había sido su sello distintivo.

"Hemos tardado tres horas más de lo establecido, después llegando, el equipo llega en cinco minutos, sabíamos. Acá no ha sido igual, el equipo está bien, entusiasmado, obviamente contra un rival que en fase de grupo tuvo buenos puntos, trabaja de manera extraordinaria, jugando amistosos, creo que el trabajo y la planificación fue correcta. Queremos hacer historia, es nuestro sueño", finalizó.