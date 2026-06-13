Edson Álvarez se perfila para jugar ante Corea del Sur en lugar de César Montes

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a su segundo partido de la Copa del Mundo, el cual será el próximo jueves ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El conjunto Tricolor entrenó con normalidad este sábado en el Centro de Alto Rendimiento, donde se mantendrá hasta el martes, día que viajará a la Perla Tapatía.

Pero de aquí a que suceda ese encuentro, el entrenador Javier Aguirre tiene que resolver al sustituto de César Montes, quien se fue expulsado ante Sudáfrica, por lo que hay un hueco a resolver en la defensa.

Edson Álvarez se perfila para tomar el lugar de Montes

Hay varias opciones que tiene _el Vasco_ para dicha situación, ya sea que meta a Edson Álvarez como defensa central, porque está claro que la contención es de Erik Lira, quien fue titular en el primer partido.

Otra opción es que entrara Luis Romo, quien en sus inicios en Querétaro e incluso ahora en Chivas ha jugado como defensor central, si bien también es medio de contención.

Otra opción es que recorriera a Israel Reyes a la central y en la lateral derecha, el técnico coloque a Jorge Sánchez, con lo que ahí ya son tres opciones para el reemplazo de César Montes.

De esas posibilidades, la que se perfila para suceder es la entrada de Edson Álvarez, quien ha jugado varias veces como defensor central a lo largo de su carrera.

Está claro que _el Machín_ no está en gran momento ni futbolístico ni físico, luego de que apenas llegó al Mundial tras un largo periodo de recuperación por la operación del tobillo.

Pero aún así, Javier Aguirre le respetó su jerarquía y lo llevó a la Copa del Mundo, por lo que ahora lo probaría como central, a ver qué tal responde el exjugador del Fenerbahce.

Javier Aguirre analiza cambios en defensa tras expulsión de César Montes

Habrá que ver conforme pasen los días qué otras opciones de cambio deja entrever Javier Aguirre de cara al duelo ante los coreanos.

Hubo futbolistas en el primer partido que se vieron con mucho nervio o erráticos, como fue el caso de Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; así que en esa zona del campo podría venir otra modificación.

Por ahora, el Tri se mantiene enfocado en su segundo encuentro del Grupo A, en el que de sacar los tres puntos, le bastaría con el empate en el último juego para asegurar el primer lugar del sector, aunque _los Tigres de Asia_ son el rival más fuerte de la fase de grupos para el Tri.