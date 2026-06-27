Egipto rescata polémico empate ante Irán y se clasifica a la siguiente ronda del Mundial 2026

Egipto se ha salido con la suya ayudado por un polémico arbitraje que terminó por perjudicar a Irán. Faraones e iraníes empataron 1-1 en el cierre del Grupo G, un resultado que aseguró a los dirigidos por Hossam Hassan Hussein con su boleto en mano a los dieciseisavos de final, mientras que los islámicos quedaron a la espera de otros resultados para conocer su destino.

Fue un partido tenso, marcado por la necesidad de ambos, pero también por las limitaciones que mostró el conjunto africano sobre el césped. Egipto finalizó la fase de grupos invicto, con cinco puntos gracias a una victoria sobre Nueva Zelanda y empates contra Bélgica y este polémico empate con Irán.

Con ello, le ha sido suficiente para asegurar el segundo puesto, aunque no sin sobresaltos. El equipo necesitaba ganar o que Bélgica, que terminó como líder del sector, no goleara a Nueva Zelanda.

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Los Diablos Rojos despedazaron 5-1 a Nueva Zelanda , mientras Irán y Egipto firmaron un intenso 1-1 en el Grupo G.



Una noche de goles, tensión y cuentas finales en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/uG4rJUpB7d — Ovaciones (@ovaciones) June 27, 2026

Pero ninguna de las dos opciones se cumplió, y los egipcios tuvieron que conformarse con un empate que, aunque clasificatorio, dejó una sensación agridulce.

Irán, por su parte, mostró orden y hasta se dio el lujo de fallar un penalti. Aprovechó que los dirigidos por Hassan Hussein no dieron un buen partido y tuvieron muy poca llegada, lo que al final impidió que se rompiera el empate.

Pero el destino de los asiáticos quedó en suspenso cuando un gol en tiempo de compensación fue anulado tras una revisión del VAR, una decisión que los podría dejar fuera de la siguiente ronda.

Irán también completó la fase de grupos invicto, pero con apenas tres puntos, necesitando otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

La victoria de Bélgica por 5-1 sobre Nueva Zelanda aseguró el primer puesto del Grupo G y eliminó oficialmente a los neozelandeses.

Egipto vs. Irán.

Foto: MexSport

Los belgas, con su goleada, sellaron su liderato y dejaron a Egipto en la segunda posición por diferencia de goles. Un giro que determinó el rival de los Socceroos en los dieciseisavos de final.

Australia, que había asegurado el segundo puesto del Grupo D tras su empate sin goles contra Paraguay, esperaba el viernes sin saber a quién se enfrentaría en Dallas, Texas, el 3 de julio. Los belgas, los neozelandeses, Irán o Egipto podían ser sus rivales.

Finalmente, fue Egipto el que cayó en su camino, después de que los Faraones realizaran la asombrosa cantidad de siete cambios a lo largo de la noche, tres de ellos en los últimos diez minutos de los dos partidos.

Un dato que refleja la tensión y la incertidumbre que vivió el banquillo egipcio durante toda la jornada. Para Egipto, la clasificación es un alivio. Para Irán, una espera angustiosa.